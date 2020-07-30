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"الحجرف "والمبعوث الأمريكي لليمن : استمرار "الحوثي" باستهداف السعودية انتهاك للقانون الدولي وتهديدًا لأمن المنطقة

شددا على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب اليمني

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض, المبعوث الأمريكي الخاص باليمن السفير تيموثي ليندر كنج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، حيث ثمّن الأمين العام موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعي إلى الوقف الفوري للهجمات الحوثية على مأرب الذي يفاقم الأزمة الإنسانية، وحرصها أيضًا على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأكد الجانبان أهمية الدعم الدولي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الاستقرار في اليمن وإنهاء تلاعب الحوثيين بإيرادات الوقود وأسعاره، وتمكين المساعدات الإنسانية.

واستنكر الجانبان بأشد العبارات استمرار جماعة الحوثي باستهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

كما شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري من قِبل ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين.

ودعا الجانبان جماعة الحوثي للتجاوب مع المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار والانخراط في العملية السلمية وتغليب مصلحة اليمن واليمنيين.

واستعرض الأمين العام خلال الاستقبال ، جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في كل المجالات السياسية والتنموية والإغاثية، داعيًا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحجرف "والمبعوث الأمريكي لليمن : استمرار "الحوثي" باستهداف السعودية انتهاك للقانون الدولي وتهديدًا لأمن المنطقة
سبق

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض, المبعوث الأمريكي الخاص باليمن السفير تيموثي ليندر كنج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، حيث ثمّن الأمين العام موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعي إلى الوقف الفوري للهجمات الحوثية على مأرب الذي يفاقم الأزمة الإنسانية، وحرصها أيضًا على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأكد الجانبان أهمية الدعم الدولي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الاستقرار في اليمن وإنهاء تلاعب الحوثيين بإيرادات الوقود وأسعاره، وتمكين المساعدات الإنسانية.

واستنكر الجانبان بأشد العبارات استمرار جماعة الحوثي باستهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

كما شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري من قِبل ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين.

ودعا الجانبان جماعة الحوثي للتجاوب مع المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار والانخراط في العملية السلمية وتغليب مصلحة اليمن واليمنيين.

واستعرض الأمين العام خلال الاستقبال ، جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في كل المجالات السياسية والتنموية والإغاثية، داعيًا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:56 PM

"الحجرف "والمبعوث الأمريكي لليمن : استمرار "الحوثي" باستهداف السعودية انتهاك للقانون الدولي وتهديدًا لأمن المنطقة

شددا على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب اليمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض, المبعوث الأمريكي الخاص باليمن السفير تيموثي ليندر كنج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، حيث ثمّن الأمين العام موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعي إلى الوقف الفوري للهجمات الحوثية على مأرب الذي يفاقم الأزمة الإنسانية، وحرصها أيضًا على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأكد الجانبان أهمية الدعم الدولي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وتمكينها من القيام بدورها لتحقيق الاستقرار في اليمن وإنهاء تلاعب الحوثيين بإيرادات الوقود وأسعاره، وتمكين المساعدات الإنسانية.

واستنكر الجانبان بأشد العبارات استمرار جماعة الحوثي باستهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

كما شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري من قِبل ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين.

ودعا الجانبان جماعة الحوثي للتجاوب مع المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار والانخراط في العملية السلمية وتغليب مصلحة اليمن واليمنيين.

واستعرض الأمين العام خلال الاستقبال ، جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في كل المجالات السياسية والتنموية والإغاثية، داعيًا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.

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