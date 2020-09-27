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مواطن يحتفي باليوم الوطني الـ91 من أعلى برج إيفل بباريس

دعا الله أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها وأن يديم التقدُّم والازدهار

احتفى مواطن سعودي باليوم الوطني الـ91 للمملكة من خلال رفع العَلَم السعودي أمام وأعلى برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتفصيلاً، رفع المواطن سعود العبيدي، مدير الصندوق الخيري لدعم برنامج المنح الدراسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عَلَم المملكة والشعارات الوطنية من أعلى برج "إيفل" أثناء وجوده بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وقد فعل "العبيدي" ذلك ليشارك المواطنين فرحة الاحتفال باليوم الوطني، وإظهار ولائه ومحبته ودعواته وهو خارج الوطن، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم الله التقدم والازدهار.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يحتفي باليوم الوطني الـ91 من أعلى برج إيفل بباريس
سبق

احتفى مواطن سعودي باليوم الوطني الـ91 للمملكة من خلال رفع العَلَم السعودي أمام وأعلى برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتفصيلاً، رفع المواطن سعود العبيدي، مدير الصندوق الخيري لدعم برنامج المنح الدراسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عَلَم المملكة والشعارات الوطنية من أعلى برج "إيفل" أثناء وجوده بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وقد فعل "العبيدي" ذلك ليشارك المواطنين فرحة الاحتفال باليوم الوطني، وإظهار ولائه ومحبته ودعواته وهو خارج الوطن، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم الله التقدم والازدهار.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
02:06 AM

مواطن يحتفي باليوم الوطني الـ91 من أعلى برج إيفل بباريس

دعا الله أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها وأن يديم التقدُّم والازدهار

A A A
سعود الدعجاني - جدة
6
6,928

احتفى مواطن سعودي باليوم الوطني الـ91 للمملكة من خلال رفع العَلَم السعودي أمام وأعلى برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتفصيلاً، رفع المواطن سعود العبيدي، مدير الصندوق الخيري لدعم برنامج المنح الدراسية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عَلَم المملكة والشعارات الوطنية من أعلى برج "إيفل" أثناء وجوده بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وقد فعل "العبيدي" ذلك ليشارك المواطنين فرحة الاحتفال باليوم الوطني، وإظهار ولائه ومحبته ودعواته وهو خارج الوطن، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم الله التقدم والازدهار.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

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