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الولايات المتحدة تسجِّل 214.099 إصابة و2.439 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تجاوز 14 مليونًا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 214.099 إصابة جديدة، و2.439 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 14.255.535 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 277.825 وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجِّل 214.099 إصابة و2.439 وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 214.099 إصابة جديدة، و2.439 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 14.255.535 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 277.825 وفاة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
11:23 PM

الولايات المتحدة تسجِّل 214.099 إصابة و2.439 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تجاوز 14 مليونًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 214.099 إصابة جديدة، و2.439 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 14.255.535 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 277.825 وفاة.

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