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"إنترسيرت الأمريكية" تمنح معهد البحوث "بجامعة سطام" 4 شهادات أيزو

"الطلحي": إنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل بالمعهد

أوصت جهة المنح والاعتماد الأمريكية أنترسيرت (Intercert) بمنح معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أربع شهادات أيزو في الأنظمة التالية:

نظام إدارة الخدمات الاستشارية ISO 20700

نظام إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001

نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301

نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي أثناء استلامه للشهادات من عميد المعهد الدكتور مبارك بن عبيد الحربي، إن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل بالمعهد لتحقيق هذا الإنجاز النوعي.

مثمنًا هذا العطاء المهني للمعهد والذي حتمًا يؤدي إلى جودة عالية في مخرجات المشروعات التي يديرها المعهد.

وصرّح عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور مبارك بن عبيد الحربي بأن المعهد يركز في منهجيته على الالتزام بالمعايير العالمية للجودة الشاملة وذلك حرصًا على الارتقاء ببرامجه ومنتجاته بكفاءة واقتدار.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن المعهد يسعى إلى التحسين المستمر واتباع وتنفيذ المعايير والمواصفات الدولية فيما يخص استدامة الأعمال والسلامة والصحة المهنية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، لذلك تحقق منح الأيزو بجدارة.

وأبان أن منهجية العمل بالمعهد أيضًا تهدف إلى اتخاذ حلول استباقية للحد من الأزمات المفاجئة والحفاظ على الوظائف الحيوية واستمرارية تشغيلها في حال الطوارئ كما حصل في جائحة كورونا.

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"إنترسيرت الأمريكية" تمنح معهد البحوث "بجامعة سطام" 4 شهادات أيزو
سبق

أوصت جهة المنح والاعتماد الأمريكية أنترسيرت (Intercert) بمنح معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أربع شهادات أيزو في الأنظمة التالية:

نظام إدارة الخدمات الاستشارية ISO 20700

نظام إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001

نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301

نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي أثناء استلامه للشهادات من عميد المعهد الدكتور مبارك بن عبيد الحربي، إن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل بالمعهد لتحقيق هذا الإنجاز النوعي.

مثمنًا هذا العطاء المهني للمعهد والذي حتمًا يؤدي إلى جودة عالية في مخرجات المشروعات التي يديرها المعهد.

وصرّح عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور مبارك بن عبيد الحربي بأن المعهد يركز في منهجيته على الالتزام بالمعايير العالمية للجودة الشاملة وذلك حرصًا على الارتقاء ببرامجه ومنتجاته بكفاءة واقتدار.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن المعهد يسعى إلى التحسين المستمر واتباع وتنفيذ المعايير والمواصفات الدولية فيما يخص استدامة الأعمال والسلامة والصحة المهنية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، لذلك تحقق منح الأيزو بجدارة.

وأبان أن منهجية العمل بالمعهد أيضًا تهدف إلى اتخاذ حلول استباقية للحد من الأزمات المفاجئة والحفاظ على الوظائف الحيوية واستمرارية تشغيلها في حال الطوارئ كما حصل في جائحة كورونا.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
11:16 PM

"إنترسيرت الأمريكية" تمنح معهد البحوث "بجامعة سطام" 4 شهادات أيزو

"الطلحي": إنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل بالمعهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصت جهة المنح والاعتماد الأمريكية أنترسيرت (Intercert) بمنح معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أربع شهادات أيزو في الأنظمة التالية:

نظام إدارة الخدمات الاستشارية ISO 20700

نظام إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001

نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301

نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي أثناء استلامه للشهادات من عميد المعهد الدكتور مبارك بن عبيد الحربي، إن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي بذلها فريق العمل بالمعهد لتحقيق هذا الإنجاز النوعي.

مثمنًا هذا العطاء المهني للمعهد والذي حتمًا يؤدي إلى جودة عالية في مخرجات المشروعات التي يديرها المعهد.

وصرّح عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور مبارك بن عبيد الحربي بأن المعهد يركز في منهجيته على الالتزام بالمعايير العالمية للجودة الشاملة وذلك حرصًا على الارتقاء ببرامجه ومنتجاته بكفاءة واقتدار.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن المعهد يسعى إلى التحسين المستمر واتباع وتنفيذ المعايير والمواصفات الدولية فيما يخص استدامة الأعمال والسلامة والصحة المهنية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، لذلك تحقق منح الأيزو بجدارة.

وأبان أن منهجية العمل بالمعهد أيضًا تهدف إلى اتخاذ حلول استباقية للحد من الأزمات المفاجئة والحفاظ على الوظائف الحيوية واستمرارية تشغيلها في حال الطوارئ كما حصل في جائحة كورونا.

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