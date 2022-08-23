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والد الطفلة اليمنية "جنى" يشكر فريق مركز الملك سلمان وقيادة "التحالف" على مبادرة علاج ابنته

تعاني نقصاً في الأكسجين بالجسم وانسداداً بالقناة الشريانية

قدّم المهندس عدنان باشعيب؛ والد الطفلة اليمنية "جنى"؛ شكره وتقديره الكبيرين للفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقيادة القوات المشتركة على المبادرة النبيلة، بإجراء عملية قسطرة تداخلية لابنته ضمن الحملة الطبية التطوعية العاجلة للمركز في مدينة المكلا.

وأوضح باشعيب؛ في تصريح صحفي، أن مشاعره كأب كانت صعبة، فقد دعا الله تعالى أن يرزقه ببنت، وبعد 10 سنوات رُزق بـ "جنى"، وكانت ولادتها طبيعية وفرحته لا تُوصف.

وأضاف، أنه لاحظ في اليوم الثاني من ولادة جنى؛ أن لون جسمها يبدو باللون الأزرق، ومع كشف الطبيب عليها، تبيّن أنها تعاني نقصاً في الأكسجين بالجسم نتيجة ثقبين مع انسداد القناة الشريانية، وحاولنا إنقاذها بالإبر مانعة الانسداد، ولم نتمكن من الحصول عليها، في محافظات اليمن كافة.

وعرج والد جنى؛ إلى أنه ضاقت به السبل ومع كل يوم ينقضي تزداد مخاوفه ومعاناته، حتى تواصل شقيقه مع مُطلقي نداء الاستغاثة بمركز الملك سلمان للإغاثة وقدّمنا التقارير عن حالتها الصعبة، وأنه -بفضل الله- بُلغنا أن المركز قرّر إرسال فريق طبي إلى اليمن لإجراء التدخل العلاجي اللازم لـ "جنى"؛ وتم تحديد موعد لوصول الفريق.

ويواصل باشعيب؛ أنه نقل ابنته من مدينة تريم إلى مدينة المكلا عبر مسافة 320 كيلو متراً بواقع 6 ساعات براً، وتفكيره منصبٌ على موعد وصول الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج جنى؛ ثم وصل إلى مركز نبض الحياة لعلاج أمراض القلب بالمكلا، وتم إدخال "جنى"؛ قسم العناية المركزة؛ انتظاراً لوصول الفريق الطبي الذي وصل -بحمد الله- في الوقت المحدّد وتمّ إجراء العملية لـ "جنى".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والد الطفلة اليمنية "جنى" يشكر فريق مركز الملك سلمان وقيادة "التحالف" على مبادرة علاج ابنته
سبق

قدّم المهندس عدنان باشعيب؛ والد الطفلة اليمنية "جنى"؛ شكره وتقديره الكبيرين للفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقيادة القوات المشتركة على المبادرة النبيلة، بإجراء عملية قسطرة تداخلية لابنته ضمن الحملة الطبية التطوعية العاجلة للمركز في مدينة المكلا.

وأوضح باشعيب؛ في تصريح صحفي، أن مشاعره كأب كانت صعبة، فقد دعا الله تعالى أن يرزقه ببنت، وبعد 10 سنوات رُزق بـ "جنى"، وكانت ولادتها طبيعية وفرحته لا تُوصف.

وأضاف، أنه لاحظ في اليوم الثاني من ولادة جنى؛ أن لون جسمها يبدو باللون الأزرق، ومع كشف الطبيب عليها، تبيّن أنها تعاني نقصاً في الأكسجين بالجسم نتيجة ثقبين مع انسداد القناة الشريانية، وحاولنا إنقاذها بالإبر مانعة الانسداد، ولم نتمكن من الحصول عليها، في محافظات اليمن كافة.

وعرج والد جنى؛ إلى أنه ضاقت به السبل ومع كل يوم ينقضي تزداد مخاوفه ومعاناته، حتى تواصل شقيقه مع مُطلقي نداء الاستغاثة بمركز الملك سلمان للإغاثة وقدّمنا التقارير عن حالتها الصعبة، وأنه -بفضل الله- بُلغنا أن المركز قرّر إرسال فريق طبي إلى اليمن لإجراء التدخل العلاجي اللازم لـ "جنى"؛ وتم تحديد موعد لوصول الفريق.

ويواصل باشعيب؛ أنه نقل ابنته من مدينة تريم إلى مدينة المكلا عبر مسافة 320 كيلو متراً بواقع 6 ساعات براً، وتفكيره منصبٌ على موعد وصول الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج جنى؛ ثم وصل إلى مركز نبض الحياة لعلاج أمراض القلب بالمكلا، وتم إدخال "جنى"؛ قسم العناية المركزة؛ انتظاراً لوصول الفريق الطبي الذي وصل -بحمد الله- في الوقت المحدّد وتمّ إجراء العملية لـ "جنى".

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
01:15 PM

والد الطفلة اليمنية "جنى" يشكر فريق مركز الملك سلمان وقيادة "التحالف" على مبادرة علاج ابنته

تعاني نقصاً في الأكسجين بالجسم وانسداداً بالقناة الشريانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّم المهندس عدنان باشعيب؛ والد الطفلة اليمنية "جنى"؛ شكره وتقديره الكبيرين للفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقيادة القوات المشتركة على المبادرة النبيلة، بإجراء عملية قسطرة تداخلية لابنته ضمن الحملة الطبية التطوعية العاجلة للمركز في مدينة المكلا.

وأوضح باشعيب؛ في تصريح صحفي، أن مشاعره كأب كانت صعبة، فقد دعا الله تعالى أن يرزقه ببنت، وبعد 10 سنوات رُزق بـ "جنى"، وكانت ولادتها طبيعية وفرحته لا تُوصف.

وأضاف، أنه لاحظ في اليوم الثاني من ولادة جنى؛ أن لون جسمها يبدو باللون الأزرق، ومع كشف الطبيب عليها، تبيّن أنها تعاني نقصاً في الأكسجين بالجسم نتيجة ثقبين مع انسداد القناة الشريانية، وحاولنا إنقاذها بالإبر مانعة الانسداد، ولم نتمكن من الحصول عليها، في محافظات اليمن كافة.

وعرج والد جنى؛ إلى أنه ضاقت به السبل ومع كل يوم ينقضي تزداد مخاوفه ومعاناته، حتى تواصل شقيقه مع مُطلقي نداء الاستغاثة بمركز الملك سلمان للإغاثة وقدّمنا التقارير عن حالتها الصعبة، وأنه -بفضل الله- بُلغنا أن المركز قرّر إرسال فريق طبي إلى اليمن لإجراء التدخل العلاجي اللازم لـ "جنى"؛ وتم تحديد موعد لوصول الفريق.

ويواصل باشعيب؛ أنه نقل ابنته من مدينة تريم إلى مدينة المكلا عبر مسافة 320 كيلو متراً بواقع 6 ساعات براً، وتفكيره منصبٌ على موعد وصول الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج جنى؛ ثم وصل إلى مركز نبض الحياة لعلاج أمراض القلب بالمكلا، وتم إدخال "جنى"؛ قسم العناية المركزة؛ انتظاراً لوصول الفريق الطبي الذي وصل -بحمد الله- في الوقت المحدّد وتمّ إجراء العملية لـ "جنى".

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