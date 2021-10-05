النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. إقبال كثيف على توقيع ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد

بلغت مبيعاته 700 نسخة في الأيام الثلاثة الأولى لمعرض كتاب الرياض

ما إن اقترب موعد توقيع ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مساء اليوم (الاثنين)، حتى توافدت أعداد كبيرة من محبي شعره على جناح دار تشكيل في معرض الرياض للكتاب، مما استدعى تدخل أفراد الأمن في المعرض، لتنظيم وقوف تلك الأعداد، التي تنوعت ما بين رجال ونساء، كما توزعت على مختلف الأعمار.

ولم يمهل الحاضرون الأمير عبد الرحمن بن مساعد للتحدث مع مسؤولي دار تشكيل، فمجرد جلوسه على منصة التوقيع، حتى تقدموا إليه، وفي أيديهم نسخ ديوانه الشعري، التي وقع الأمير منها العشرات لمحبي شعره، كما أهدى الكثير منها لآخرين استأذنوه في الحصول عليها، فأهداهم النسخ مجانًا، كما أهداهم توقيعه عليها.

وتجاوب الأمير عبد الرحمن بن مساعد مع رغبات محبي شعره في التقاط صور تذكارية معه، كما ضاعف اهتمامه بالأطفال من مختلف الأعمار الذين تقدموا إليه للحصول على اهداءات على ديوانه.

وعن النسخ المبيعة من الديوان، أوضح الرئيس التنفيذي لدار تشكيل خالد بن محمد العتيبي لـ"سبق"، أن "تشكيل" باعت 700 نسخة من ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في الأيام الثلاثة الأولى للمعرض، مضيفًا أن الديوان يضم الإنتاج الشعري للأمير خلال 36 عامًا، وهو أول ديوان يصدر له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. إقبال كثيف على توقيع ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد
سبق

ما إن اقترب موعد توقيع ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مساء اليوم (الاثنين)، حتى توافدت أعداد كبيرة من محبي شعره على جناح دار تشكيل في معرض الرياض للكتاب، مما استدعى تدخل أفراد الأمن في المعرض، لتنظيم وقوف تلك الأعداد، التي تنوعت ما بين رجال ونساء، كما توزعت على مختلف الأعمار.

ولم يمهل الحاضرون الأمير عبد الرحمن بن مساعد للتحدث مع مسؤولي دار تشكيل، فمجرد جلوسه على منصة التوقيع، حتى تقدموا إليه، وفي أيديهم نسخ ديوانه الشعري، التي وقع الأمير منها العشرات لمحبي شعره، كما أهدى الكثير منها لآخرين استأذنوه في الحصول عليها، فأهداهم النسخ مجانًا، كما أهداهم توقيعه عليها.

وتجاوب الأمير عبد الرحمن بن مساعد مع رغبات محبي شعره في التقاط صور تذكارية معه، كما ضاعف اهتمامه بالأطفال من مختلف الأعمار الذين تقدموا إليه للحصول على اهداءات على ديوانه.

وعن النسخ المبيعة من الديوان، أوضح الرئيس التنفيذي لدار تشكيل خالد بن محمد العتيبي لـ"سبق"، أن "تشكيل" باعت 700 نسخة من ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في الأيام الثلاثة الأولى للمعرض، مضيفًا أن الديوان يضم الإنتاج الشعري للأمير خلال 36 عامًا، وهو أول ديوان يصدر له.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:31 PM

بالصور .. إقبال كثيف على توقيع ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد

بلغت مبيعاته 700 نسخة في الأيام الثلاثة الأولى لمعرض كتاب الرياض

A A A
محمد صبح - الرياض
0
468

ما إن اقترب موعد توقيع ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، مساء اليوم (الاثنين)، حتى توافدت أعداد كبيرة من محبي شعره على جناح دار تشكيل في معرض الرياض للكتاب، مما استدعى تدخل أفراد الأمن في المعرض، لتنظيم وقوف تلك الأعداد، التي تنوعت ما بين رجال ونساء، كما توزعت على مختلف الأعمار.

ولم يمهل الحاضرون الأمير عبد الرحمن بن مساعد للتحدث مع مسؤولي دار تشكيل، فمجرد جلوسه على منصة التوقيع، حتى تقدموا إليه، وفي أيديهم نسخ ديوانه الشعري، التي وقع الأمير منها العشرات لمحبي شعره، كما أهدى الكثير منها لآخرين استأذنوه في الحصول عليها، فأهداهم النسخ مجانًا، كما أهداهم توقيعه عليها.

وتجاوب الأمير عبد الرحمن بن مساعد مع رغبات محبي شعره في التقاط صور تذكارية معه، كما ضاعف اهتمامه بالأطفال من مختلف الأعمار الذين تقدموا إليه للحصول على اهداءات على ديوانه.

وعن النسخ المبيعة من الديوان، أوضح الرئيس التنفيذي لدار تشكيل خالد بن محمد العتيبي لـ"سبق"، أن "تشكيل" باعت 700 نسخة من ديوان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في الأيام الثلاثة الأولى للمعرض، مضيفًا أن الديوان يضم الإنتاج الشعري للأمير خلال 36 عامًا، وهو أول ديوان يصدر له.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,257
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة