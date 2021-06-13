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أمام نحو 20 ألف متفرج بملعب ويمبلي.. إنجلترا تتخطى عقبة كرواتيا

كسب منتخب إنجلترا نظيره كرواتيا بهدف دون مقابل أحرزه رحيم سترلينج، في افتتاح المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا لكرة القدم، الأحد، محققاً أول انتصار له في تاريخه في المباراة الافتتاحية لليورو.
وبدأت إنجلترا بقوة أمام نحو 20 ألف متفرج بملعب ويمبلي، وسدد فيل فودن في القائم وأنقذ دومينيك ليفاكوفيتش الحارس تسديدة قوية مباشرة من كالفين فيليبس.
وانتزعت صاحبة الأرض التقدم بعد الاستراحة بقليل عندما مرر فيليبس كرة إلى سترلينج الذي ركض في مساحة خالية ليسدد في المرمى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أمام نحو 20 ألف متفرج بملعب ويمبلي.. إنجلترا تتخطى عقبة كرواتيا
سبق

كسب منتخب إنجلترا نظيره كرواتيا بهدف دون مقابل أحرزه رحيم سترلينج، في افتتاح المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا لكرة القدم، الأحد، محققاً أول انتصار له في تاريخه في المباراة الافتتاحية لليورو.
وبدأت إنجلترا بقوة أمام نحو 20 ألف متفرج بملعب ويمبلي، وسدد فيل فودن في القائم وأنقذ دومينيك ليفاكوفيتش الحارس تسديدة قوية مباشرة من كالفين فيليبس.
وانتزعت صاحبة الأرض التقدم بعد الاستراحة بقليل عندما مرر فيليبس كرة إلى سترلينج الذي ركض في مساحة خالية ليسدد في المرمى.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
07:28 PM

أمام نحو 20 ألف متفرج بملعب ويمبلي.. إنجلترا تتخطى عقبة كرواتيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب منتخب إنجلترا نظيره كرواتيا بهدف دون مقابل أحرزه رحيم سترلينج، في افتتاح المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا لكرة القدم، الأحد، محققاً أول انتصار له في تاريخه في المباراة الافتتاحية لليورو.
وبدأت إنجلترا بقوة أمام نحو 20 ألف متفرج بملعب ويمبلي، وسدد فيل فودن في القائم وأنقذ دومينيك ليفاكوفيتش الحارس تسديدة قوية مباشرة من كالفين فيليبس.
وانتزعت صاحبة الأرض التقدم بعد الاستراحة بقليل عندما مرر فيليبس كرة إلى سترلينج الذي ركض في مساحة خالية ليسدد في المرمى.

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