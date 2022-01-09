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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 301.83 مليون

وصل إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و828343

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، أكثر من 301.83 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى خمسة ملايين و828343.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 301.83 مليون
سبق

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، أكثر من 301.83 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى خمسة ملايين و828343.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
09:03 AM

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 301.83 مليون

وصل إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و828343

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، أكثر من 301.83 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى خمسة ملايين و828343.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,341
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,324
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,632

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