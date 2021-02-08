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"الصحة": تسجيل 356 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 298 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 2.798 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي يصل إلى 329.293 حالة

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 2.798 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 329.293 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة تسع حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 3.933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309.692 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 2.798 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 2.798 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 329.293 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة تسع حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 3.933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309.692 حالة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
02:44 PM

الإمارات: 2.798 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي يصل إلى 329.293 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 2.798 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 329.293 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة تسع حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 3.933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309.692 حالة.

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