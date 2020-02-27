النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

#بالفيديو.. "العرفج": الإدارة الاتحادية لا ترقى لمستوى ‫#الاتحاد ومصابة بالغرور.. و"الفار" مشكلة

قال: إن الوطن أعطانا أكثر مما أعطيناه

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن الإدارة الاتحادية الحالية لا ترقى لمستوى الاتحاد، ومصابة بالغرور والعنجهية؛ مشيرًا إلى أننا أحضرنا "VAR" ليكون جزءًا من الحل، فأصبح جزءًا من المشكلة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن الرياض سبقت واشنطن في الاهتمام بالطفولة، واهتمامنا بالموسيقى الفارسية غير مستغرب؛ لأن مشكلتنا مع النظام الإيراني وليس الشعب الإيراني.

كما أبدى "العرفج" استغرابه من الذين يقولون: "المتقاعدون خدموا الوطن"؛ مؤكدًا أن الوطن لا أحد يمنّ عليه، وأن كلنا خدمنا بفلوس، والوطن أعطانا أكثر مما أعطيناه.

وفي فقرة "مزاين الكتب"؛ فقد استعرض عامل المعرفة كتاب "ذوقيات" لمؤلفه الدكتور "خالد المنيف"؛ مشيرًا إلى أنه كتاب يستحق جائزة كتاب العام.

أحمد العرفج ياهلا بالعرفج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
#بالفيديو.. "العرفج": الإدارة الاتحادية لا ترقى لمستوى ‫#الاتحاد ومصابة بالغرور.. و"الفار" مشكلة
سبق

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن الإدارة الاتحادية الحالية لا ترقى لمستوى الاتحاد، ومصابة بالغرور والعنجهية؛ مشيرًا إلى أننا أحضرنا "VAR" ليكون جزءًا من الحل، فأصبح جزءًا من المشكلة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن الرياض سبقت واشنطن في الاهتمام بالطفولة، واهتمامنا بالموسيقى الفارسية غير مستغرب؛ لأن مشكلتنا مع النظام الإيراني وليس الشعب الإيراني.

كما أبدى "العرفج" استغرابه من الذين يقولون: "المتقاعدون خدموا الوطن"؛ مؤكدًا أن الوطن لا أحد يمنّ عليه، وأن كلنا خدمنا بفلوس، والوطن أعطانا أكثر مما أعطيناه.

وفي فقرة "مزاين الكتب"؛ فقد استعرض عامل المعرفة كتاب "ذوقيات" لمؤلفه الدكتور "خالد المنيف"؛ مشيرًا إلى أنه كتاب يستحق جائزة كتاب العام.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:55 AM

#بالفيديو.. "العرفج": الإدارة الاتحادية لا ترقى لمستوى ‫#الاتحاد ومصابة بالغرور.. و"الفار" مشكلة

قال: إن الوطن أعطانا أكثر مما أعطيناه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
553

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن الإدارة الاتحادية الحالية لا ترقى لمستوى الاتحاد، ومصابة بالغرور والعنجهية؛ مشيرًا إلى أننا أحضرنا "VAR" ليكون جزءًا من الحل، فأصبح جزءًا من المشكلة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن الرياض سبقت واشنطن في الاهتمام بالطفولة، واهتمامنا بالموسيقى الفارسية غير مستغرب؛ لأن مشكلتنا مع النظام الإيراني وليس الشعب الإيراني.

كما أبدى "العرفج" استغرابه من الذين يقولون: "المتقاعدون خدموا الوطن"؛ مؤكدًا أن الوطن لا أحد يمنّ عليه، وأن كلنا خدمنا بفلوس، والوطن أعطانا أكثر مما أعطيناه.

وفي فقرة "مزاين الكتب"؛ فقد استعرض عامل المعرفة كتاب "ذوقيات" لمؤلفه الدكتور "خالد المنيف"؛ مشيرًا إلى أنه كتاب يستحق جائزة كتاب العام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,839
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,367
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,699
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,974

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة