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مصرع قائد القطاع الغربي للمليشيات الحوثية في مواجهات غرب تعز

تكبَّدت خلالها خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية

لقي اليوم قائد القطاع الغربي للمليشيا الحوثية مصرعه، وعدد من مرافقيه، وذلك في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني غرب مدينة تعـز.

وأكد مصدر عسكري يمني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" مصرع قائد القطاع الغربي للمليشيات المكنى بأبي عبد العزيز، وأربعة من مرافقيه، وذلك في مواجهات، اندلعت غرب مدينة تعز. مشيرًا إلى أن المليشيا تكبَّدت خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية.

اليمن تعز الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي مصرع قائد القطاع الغربي للمليشيا الحوثية

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مصرع قائد القطاع الغربي للمليشيات الحوثية في مواجهات غرب تعز
سبق

لقي اليوم قائد القطاع الغربي للمليشيا الحوثية مصرعه، وعدد من مرافقيه، وذلك في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني غرب مدينة تعـز.

وأكد مصدر عسكري يمني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" مصرع قائد القطاع الغربي للمليشيات المكنى بأبي عبد العزيز، وأربعة من مرافقيه، وذلك في مواجهات، اندلعت غرب مدينة تعز. مشيرًا إلى أن المليشيا تكبَّدت خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
09:59 PM

مصرع قائد القطاع الغربي للمليشيات الحوثية في مواجهات غرب تعز

تكبَّدت خلالها خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعز
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لقي اليوم قائد القطاع الغربي للمليشيا الحوثية مصرعه، وعدد من مرافقيه، وذلك في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني غرب مدينة تعـز.

وأكد مصدر عسكري يمني في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" مصرع قائد القطاع الغربي للمليشيات المكنى بأبي عبد العزيز، وأربعة من مرافقيه، وذلك في مواجهات، اندلعت غرب مدينة تعز. مشيرًا إلى أن المليشيا تكبَّدت خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية.

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