"أرامكو" تكشف الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد: 10 أسهم

النشرة لم تتضمن عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها

كشفت نشرة شركة أرامكو التي أُفصح عنها، امس، عن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة من قِبل الأفراد؛ موضحة أنها ستكون 10 أسهم بينما لا يوجد حد أقصى من أسهم الطرح محسوبة على سعر الطرح النهائي؛ مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى لقيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة.

وتفصيلاً؛ قالت: يجب على كل من المكتتبين الأفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح تقديم نموذج طلب اكتتاب (Retail Subscription Form)، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد هو 10 أسهم من أسهم الطرح محسوبة على سعر الطرح النهائي.

يُشار إلى أن المسودة الصادرة، أمس، لم تتضمن عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها في الطرح أو نطاق سعر الطرح النهائي، وسيتم إعلان النسخة النهائية للنشرة التي ستتضمن سعر الطرح النهائي، وعدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها، ونسبة تلك الأسهم التي سيتم بيعها من رأس المال، ونشرها بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي.

ووفقًا لنشرة الإصدار، فقد تقرّر أن تبدأ فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة من تاريخ 20 / 03 / 1441هـ (الموافق 17 / 11 / 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07 / 04 / 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).

فيما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441 هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).