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"جودة الحياة": منطقة حائل مثالية لممارسة مختلف الهوايات

تزخر بتاريخ ثقافي وحضاري عريق وتتميز بتنوع تضاريسها

أكد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل بمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبد الله البكر، أن ما تشهده منطقة حائل على مستوى الهوايات والاهتمام بالشباب نموذج يحتذى به على مستوى مناطق المملكة، معربًا عن شكره لجهود إمارة منطقة حائل في دعم كل ما يتعلق ببرنامج جودة الحياة.

وأوضح أن منطقة حائل تزخر بتاريخ ثقافي وحضاري عريق، وتتميز بتنوع تضاريسها وجمال أجوائها، الأمر الذي استثمره الشباب من خلال تأسيس أندية للهوايات، ومنها ما يتعلق بهوايات الطيران، وركوب الدراجات النارية، والهايكنج، والمشي، والطيران الشراعي، وركوب الدراجات الهوائية وغيرها، والتي يستفيد أصحابها من التضاريس الجغرافية المميزة في المنطقة، معبرًا عن سعادته بتأسيس أندية للهوايات في مناطق المملكة كافة، إلى جانب اهتمام شباب المنطقة بأندية الهوايات وتأسيسها والانخراط بها، داعيًا شباب المملكة من الجنسين للدخول إلى منصة "هاوي" على الرابط https://hawi.gov.sa والاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

يُذكر أن سمو نائب أمير منطقة حائل استقبل ممثلي مركز برنامج جودة الحياة، وممثلي جمعية أندية الهواة "هاوي" اليوم لبحث أوجه التعاون المشترك بين إمارة المنطقة وبرنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كما التقى ممثلو مركز برنامج جودة الحياة مجموعة من هواة ركوب الدراجات النارية، وهواة الطيران، في منطقة حائل، لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بقطاع الهوايات بصورة عامة، ومنصة "هاوي" بصورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جودة الحياة": منطقة حائل مثالية لممارسة مختلف الهوايات
سبق

أكد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل بمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبد الله البكر، أن ما تشهده منطقة حائل على مستوى الهوايات والاهتمام بالشباب نموذج يحتذى به على مستوى مناطق المملكة، معربًا عن شكره لجهود إمارة منطقة حائل في دعم كل ما يتعلق ببرنامج جودة الحياة.

وأوضح أن منطقة حائل تزخر بتاريخ ثقافي وحضاري عريق، وتتميز بتنوع تضاريسها وجمال أجوائها، الأمر الذي استثمره الشباب من خلال تأسيس أندية للهوايات، ومنها ما يتعلق بهوايات الطيران، وركوب الدراجات النارية، والهايكنج، والمشي، والطيران الشراعي، وركوب الدراجات الهوائية وغيرها، والتي يستفيد أصحابها من التضاريس الجغرافية المميزة في المنطقة، معبرًا عن سعادته بتأسيس أندية للهوايات في مناطق المملكة كافة، إلى جانب اهتمام شباب المنطقة بأندية الهوايات وتأسيسها والانخراط بها، داعيًا شباب المملكة من الجنسين للدخول إلى منصة "هاوي" على الرابط https://hawi.gov.sa والاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

يُذكر أن سمو نائب أمير منطقة حائل استقبل ممثلي مركز برنامج جودة الحياة، وممثلي جمعية أندية الهواة "هاوي" اليوم لبحث أوجه التعاون المشترك بين إمارة المنطقة وبرنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كما التقى ممثلو مركز برنامج جودة الحياة مجموعة من هواة ركوب الدراجات النارية، وهواة الطيران، في منطقة حائل، لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بقطاع الهوايات بصورة عامة، ومنصة "هاوي" بصورة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:30 AM

"جودة الحياة": منطقة حائل مثالية لممارسة مختلف الهوايات

تزخر بتاريخ ثقافي وحضاري عريق وتتميز بتنوع تضاريسها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أكد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ المدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل بمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبد الله البكر، أن ما تشهده منطقة حائل على مستوى الهوايات والاهتمام بالشباب نموذج يحتذى به على مستوى مناطق المملكة، معربًا عن شكره لجهود إمارة منطقة حائل في دعم كل ما يتعلق ببرنامج جودة الحياة.

وأوضح أن منطقة حائل تزخر بتاريخ ثقافي وحضاري عريق، وتتميز بتنوع تضاريسها وجمال أجوائها، الأمر الذي استثمره الشباب من خلال تأسيس أندية للهوايات، ومنها ما يتعلق بهوايات الطيران، وركوب الدراجات النارية، والهايكنج، والمشي، والطيران الشراعي، وركوب الدراجات الهوائية وغيرها، والتي يستفيد أصحابها من التضاريس الجغرافية المميزة في المنطقة، معبرًا عن سعادته بتأسيس أندية للهوايات في مناطق المملكة كافة، إلى جانب اهتمام شباب المنطقة بأندية الهوايات وتأسيسها والانخراط بها، داعيًا شباب المملكة من الجنسين للدخول إلى منصة "هاوي" على الرابط https://hawi.gov.sa والاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

يُذكر أن سمو نائب أمير منطقة حائل استقبل ممثلي مركز برنامج جودة الحياة، وممثلي جمعية أندية الهواة "هاوي" اليوم لبحث أوجه التعاون المشترك بين إمارة المنطقة وبرنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كما التقى ممثلو مركز برنامج جودة الحياة مجموعة من هواة ركوب الدراجات النارية، وهواة الطيران، في منطقة حائل، لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم فيما يتعلق بقطاع الهوايات بصورة عامة، ومنصة "هاوي" بصورة.

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