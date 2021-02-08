"الهلال" في ضيافة "العين".. و"النصر" يسعى للثأر من "الفتح"

في لقاءين مؤجلين من الجولة 16 من دوري المحترفين

يحل الهلال، غداً الثلاثاء، ضيفاً على نظيره العين، على أرض ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة في لقاء مؤجل من الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل العين المركز الـ16 والأخير بـ 13 نقطة فيما يحتل الهلال المركز الثالث بـ 30 نقطة، حيث يأتي تأجيل المباراة لخوض الهلال مباراة كأس السوبر.

وكانت مباراة "الذهاب" التي جمعت الفريقين في الرياض، انتهت بفوز الهلال بهدف دون مقابل.

فيما يحل النصر ضيفاً على الفتح غداً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في لقاء مؤجل من الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل الفتح المركز الثالث الـ13 بـ18 نقطة، فيما يدخل النصر اللقاء وهو في المركز السادس بـ24 نقطة، حيث تم تأجيل اللقاء بسبب خوض النصر مباراة كأس السوبر يوم السبت الماضي، والتي توج بلقبها بعد الفوز على الهلال 3- 0.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الرياض انتهت لمصلحة الفتح 2- 1.