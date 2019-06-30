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شاهد.. "دمي لوطني" تدفع "المشاعلة" للمساهمة بحملة التبرع للجنود البواسل

"الصحة" وجمعية الدم بالقصيم والهلال الأحمر شاركوا في المبادرة

استقبل بنك الدم المركزي بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة كميات من التبرعات المسحوبة من أبناء "المشاعلة" من قبيلة حرب، إثر المبادرة التي أقاموها ضمن حملة "دمي لوطني" لمساندة جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

وشاركت الشؤون الصحية بالقصيم ممثلة بطواقم من مستشفى "فهد التخصصي" ومستشفى البكيرية، وذلك بالتنسيق من جمعية أصدقاء بنك الدم التي يرأس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن مشعل، كما ساندت فرقة من هيئة الهلال الأحمر بالقصيم إجراءات التبرع في أحد المواقع بمدينة بريدة.

وتأتي المبادرة بدافع إنساني وواجب وطني يستشعره من قدموا دماءهم ثمناً لتضحيات المرابطين على ثغور المملكة في حدها الجنوبي لصد هجوم الميليشيات الحوثية.

من جانبه قدم "المشاعلة" شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود على موافقته ومتابعته للمبادرة، كما قدموا شكرهم للجهات المشاركة، مشيرين أن المساهمة تعبر عن ما تكنه قلوبهم وجوارحهم من وفاء لقيادة وشعب وتراب هذا الوطن الغالي.

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شاهد.. "دمي لوطني" تدفع "المشاعلة" للمساهمة بحملة التبرع للجنود البواسل
سبق

استقبل بنك الدم المركزي بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة كميات من التبرعات المسحوبة من أبناء "المشاعلة" من قبيلة حرب، إثر المبادرة التي أقاموها ضمن حملة "دمي لوطني" لمساندة جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

وشاركت الشؤون الصحية بالقصيم ممثلة بطواقم من مستشفى "فهد التخصصي" ومستشفى البكيرية، وذلك بالتنسيق من جمعية أصدقاء بنك الدم التي يرأس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن مشعل، كما ساندت فرقة من هيئة الهلال الأحمر بالقصيم إجراءات التبرع في أحد المواقع بمدينة بريدة.

وتأتي المبادرة بدافع إنساني وواجب وطني يستشعره من قدموا دماءهم ثمناً لتضحيات المرابطين على ثغور المملكة في حدها الجنوبي لصد هجوم الميليشيات الحوثية.

من جانبه قدم "المشاعلة" شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود على موافقته ومتابعته للمبادرة، كما قدموا شكرهم للجهات المشاركة، مشيرين أن المساهمة تعبر عن ما تكنه قلوبهم وجوارحهم من وفاء لقيادة وشعب وتراب هذا الوطن الغالي.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
07:25 PM

شاهد.. "دمي لوطني" تدفع "المشاعلة" للمساهمة بحملة التبرع للجنود البواسل

"الصحة" وجمعية الدم بالقصيم والهلال الأحمر شاركوا في المبادرة

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عيسى الحربي - الرياض
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استقبل بنك الدم المركزي بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة كميات من التبرعات المسحوبة من أبناء "المشاعلة" من قبيلة حرب، إثر المبادرة التي أقاموها ضمن حملة "دمي لوطني" لمساندة جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

وشاركت الشؤون الصحية بالقصيم ممثلة بطواقم من مستشفى "فهد التخصصي" ومستشفى البكيرية، وذلك بالتنسيق من جمعية أصدقاء بنك الدم التي يرأس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن مشعل، كما ساندت فرقة من هيئة الهلال الأحمر بالقصيم إجراءات التبرع في أحد المواقع بمدينة بريدة.

وتأتي المبادرة بدافع إنساني وواجب وطني يستشعره من قدموا دماءهم ثمناً لتضحيات المرابطين على ثغور المملكة في حدها الجنوبي لصد هجوم الميليشيات الحوثية.

من جانبه قدم "المشاعلة" شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود على موافقته ومتابعته للمبادرة، كما قدموا شكرهم للجهات المشاركة، مشيرين أن المساهمة تعبر عن ما تكنه قلوبهم وجوارحهم من وفاء لقيادة وشعب وتراب هذا الوطن الغالي.

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