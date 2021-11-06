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مفاوضات حل الأزمة السودانية تصل إلى طريق شبه مسدود

الجيش رفض العودة إلى مسار التحول الديمقراطي

سبق- الرياض: نقلت "رويترز" عن مصدرين من حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اليوم (السبت)، أن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب؛ وصلت إلى طريق شبه مسدود، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.

وذكر المصدران أن الجيش شدد أيضًا من القيود على "حمدوك" بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله، في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مفاوضات حل الأزمة السودانية تصل إلى طريق شبه مسدود
سبق

سبق- الرياض: نقلت "رويترز" عن مصدرين من حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اليوم (السبت)، أن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب؛ وصلت إلى طريق شبه مسدود، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.

وذكر المصدران أن الجيش شدد أيضًا من القيود على "حمدوك" بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله، في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
07:46 PM

مفاوضات حل الأزمة السودانية تصل إلى طريق شبه مسدود

الجيش رفض العودة إلى مسار التحول الديمقراطي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق- الرياض: نقلت "رويترز" عن مصدرين من حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اليوم (السبت)، أن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب؛ وصلت إلى طريق شبه مسدود، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.

وذكر المصدران أن الجيش شدد أيضًا من القيود على "حمدوك" بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله، في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر.

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