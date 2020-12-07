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"السبيعي" ينوه بتحقيق الجامعات السعودية الصدارة عربيًا والـ 17 عالميًا في أبحاث كورونا

أكد أن ذلك يعكس التطور في مجال البحث العلمي واستغلالها للدعم الذي توليه القيادة

أكد رئيس جامعة نجران، الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن الإنجاز الذي حققته الجامعات السعودية بتحقيقها الصدارة عربيًا والمركز الـ17 عالميًا في نشر أبحاث كورونا يعكس التطور في مجال البحث العلمي بها، واستغلالها للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بشكل عام.

وقال "السبيعي" إن جامعة نجران أطلقت في شهر شعبان من العام الماضي مبادرة "برنامج دعم أبحاث ودراسات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"؛ انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع والحد من انتشار الفيروس، حيث ركزت المبادرة على دعم دور المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومجال التشخيص والكشف عن الفيروس، ومجال استكشاف أو تطوير أدوية أو أجهزة تساعد على العلاج، ومجال استكشاف أو تطوير برامج معلوماتية طبية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس والوقاية منه، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك الإنجاز يأتي مكملاً لجهود المملكة، وتحقيقها السبق في كل ما يتعلق بتعاملها مع فيروس كورونا في جميع المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

وأوضح "السبيعي"، أن الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بشقيه العام والعالي، ومتابعة وزارة التعليم ودعمها للجامعات لتحقيق المنافسة على المستوى العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السبيعي" ينوه بتحقيق الجامعات السعودية الصدارة عربيًا والـ 17 عالميًا في أبحاث كورونا
سبق

أكد رئيس جامعة نجران، الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن الإنجاز الذي حققته الجامعات السعودية بتحقيقها الصدارة عربيًا والمركز الـ17 عالميًا في نشر أبحاث كورونا يعكس التطور في مجال البحث العلمي بها، واستغلالها للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بشكل عام.

وقال "السبيعي" إن جامعة نجران أطلقت في شهر شعبان من العام الماضي مبادرة "برنامج دعم أبحاث ودراسات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"؛ انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع والحد من انتشار الفيروس، حيث ركزت المبادرة على دعم دور المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومجال التشخيص والكشف عن الفيروس، ومجال استكشاف أو تطوير أدوية أو أجهزة تساعد على العلاج، ومجال استكشاف أو تطوير برامج معلوماتية طبية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس والوقاية منه، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك الإنجاز يأتي مكملاً لجهود المملكة، وتحقيقها السبق في كل ما يتعلق بتعاملها مع فيروس كورونا في جميع المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

وأوضح "السبيعي"، أن الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بشقيه العام والعالي، ومتابعة وزارة التعليم ودعمها للجامعات لتحقيق المنافسة على المستوى العالمي.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
11:09 PM

"السبيعي" ينوه بتحقيق الجامعات السعودية الصدارة عربيًا والـ 17 عالميًا في أبحاث كورونا

أكد أن ذلك يعكس التطور في مجال البحث العلمي واستغلالها للدعم الذي توليه القيادة

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هادي آل كليب - نجران
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أكد رئيس جامعة نجران، الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي، أن الإنجاز الذي حققته الجامعات السعودية بتحقيقها الصدارة عربيًا والمركز الـ17 عالميًا في نشر أبحاث كورونا يعكس التطور في مجال البحث العلمي بها، واستغلالها للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بشكل عام.

وقال "السبيعي" إن جامعة نجران أطلقت في شهر شعبان من العام الماضي مبادرة "برنامج دعم أبحاث ودراسات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"؛ انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع والحد من انتشار الفيروس، حيث ركزت المبادرة على دعم دور المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومجال التشخيص والكشف عن الفيروس، ومجال استكشاف أو تطوير أدوية أو أجهزة تساعد على العلاج، ومجال استكشاف أو تطوير برامج معلوماتية طبية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس والوقاية منه، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك الإنجاز يأتي مكملاً لجهود المملكة، وتحقيقها السبق في كل ما يتعلق بتعاملها مع فيروس كورونا في جميع المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

وأوضح "السبيعي"، أن الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بشقيه العام والعالي، ومتابعة وزارة التعليم ودعمها للجامعات لتحقيق المنافسة على المستوى العالمي.

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