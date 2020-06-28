النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتوفير بيئة آمنة.. "بلدية الطائف النسائية" تغلق 6 مرافق وصالونات مخالفة

شددت على ضرورة التقيد بالأنظمة مؤكدة استمرار الجهود ميدانيًّا

كثّفت البلدية النسائية الفرعية بأمانة الطائف، جهودها الرقابية على المرافق والمنشآت التجارية، ضمن جهود التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، وقامت مراقبات البلدية النسائية، بإغلاق 6 محلات وصالونات مخالفة، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية مثل صبغات الشعر والبخاخات ومواد تجميل غير صالحة وغيرها؛ علاوة على ضبط عمالة نسائية لا تحمل شهادات صحية، وضُبِطت في بعض المنشآت سوء تخزين وغرف قياس تم إغلاقها.

وحذّرت البلدية النسائية كل المرافق التجارية التي تتابعها، بأنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات والتوجيهات بشأن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ لافتة إلى أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرّض المخالفين للعقوبات والجزاءات؛ مؤكدة أنه يمكن للمواطنات والمقيمات اللاتي يرتدن هذه المرافق، الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز خدمة البلاغات 940 على مدار الساعة.

وأشارت إلى أهمية ترك المسافات الآمنة بين المرتادات لهذه المنشآت، وعدم الازدحام؛ حرصًا على صحة وسلامة الجميع؛ مشيرة إلى استمرار الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية النسائية، ومنع التجاوزات والمخالفات التي قد تكون لها آثار سلبية على متلقي الخدمة.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لتوفير بيئة آمنة.. "بلدية الطائف النسائية" تغلق 6 مرافق وصالونات مخالفة
سبق

كثّفت البلدية النسائية الفرعية بأمانة الطائف، جهودها الرقابية على المرافق والمنشآت التجارية، ضمن جهود التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، وقامت مراقبات البلدية النسائية، بإغلاق 6 محلات وصالونات مخالفة، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية مثل صبغات الشعر والبخاخات ومواد تجميل غير صالحة وغيرها؛ علاوة على ضبط عمالة نسائية لا تحمل شهادات صحية، وضُبِطت في بعض المنشآت سوء تخزين وغرف قياس تم إغلاقها.

وحذّرت البلدية النسائية كل المرافق التجارية التي تتابعها، بأنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات والتوجيهات بشأن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ لافتة إلى أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرّض المخالفين للعقوبات والجزاءات؛ مؤكدة أنه يمكن للمواطنات والمقيمات اللاتي يرتدن هذه المرافق، الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز خدمة البلاغات 940 على مدار الساعة.

وأشارت إلى أهمية ترك المسافات الآمنة بين المرتادات لهذه المنشآت، وعدم الازدحام؛ حرصًا على صحة وسلامة الجميع؛ مشيرة إلى استمرار الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية النسائية، ومنع التجاوزات والمخالفات التي قد تكون لها آثار سلبية على متلقي الخدمة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
01:21 PM

لتوفير بيئة آمنة.. "بلدية الطائف النسائية" تغلق 6 مرافق وصالونات مخالفة

شددت على ضرورة التقيد بالأنظمة مؤكدة استمرار الجهود ميدانيًّا

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
217

كثّفت البلدية النسائية الفرعية بأمانة الطائف، جهودها الرقابية على المرافق والمنشآت التجارية، ضمن جهود التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، وقامت مراقبات البلدية النسائية، بإغلاق 6 محلات وصالونات مخالفة، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية مثل صبغات الشعر والبخاخات ومواد تجميل غير صالحة وغيرها؛ علاوة على ضبط عمالة نسائية لا تحمل شهادات صحية، وضُبِطت في بعض المنشآت سوء تخزين وغرف قياس تم إغلاقها.

وحذّرت البلدية النسائية كل المرافق التجارية التي تتابعها، بأنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات والتوجيهات بشأن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ لافتة إلى أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرّض المخالفين للعقوبات والجزاءات؛ مؤكدة أنه يمكن للمواطنات والمقيمات اللاتي يرتدن هذه المرافق، الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز خدمة البلاغات 940 على مدار الساعة.

وأشارت إلى أهمية ترك المسافات الآمنة بين المرتادات لهذه المنشآت، وعدم الازدحام؛ حرصًا على صحة وسلامة الجميع؛ مشيرة إلى استمرار الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية النسائية، ومنع التجاوزات والمخالفات التي قد تكون لها آثار سلبية على متلقي الخدمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,453
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,458
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,291
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,612

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة