وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في جنيف: "ندين كافة أشكال العنف، وكافة أشكال التحريض على العنف والاستفزازات"، وفقاً لـ"فرانس 24".

أعربت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقها الكبير حيال تصاعد أعمال العنف الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد العنف في القدس الشرقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-11 أعربت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقها الكبير حيال تصاعد أعمال العنف الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في جنيف: "ندين كافة أشكال العنف، وكافة أشكال التحريض على العنف والاستفزازات"، وفقاً لـ"فرانس 24".

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 02:46 PM

اخر تعديل 11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 08:16 PM

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد العنف في القدس الشرقية أدانت كل أشكال التحريض والاستفزازات





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أعربت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقها الكبير حيال تصاعد أعمال العنف الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في جنيف: "ندين كافة أشكال العنف، وكافة أشكال التحريض على العنف والاستفزازات"، وفقاً لـ"فرانس 24".