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"الأرصاد": أمطار رعدية على 7 مناطق بينها الرياض

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول الأمطار الرعدية تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم)، كذلك على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية، خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على 7 مناطق بينها الرياض
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول الأمطار الرعدية تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم)، كذلك على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية، خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
08:09 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على 7 مناطق بينها الرياض

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول الأمطار الرعدية تُصحب برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم)، كذلك على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان؛ تشمل الأجزاء الساحلية، خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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