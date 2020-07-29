يحيى أزيبي مديراً لمستشفى صامطة العام

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، عبد الرحمن بن دبي الحربي، قراراً إدارياً بتكليف أخصائي إدارة خدمات صحية ومستشفيات، يحيى بن محمد ربيع أزيبي، مديراً لمستشفى صامطة العام، مع ممارسته كل الصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.

وأعرب "أزيبي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير عام صحة جازان، على الثقة الغالية، آملاً أن يكون عند حسن ظن الجميع ويساهم بخبراته في دعم الخدمات الصحية وتطويرها بمستشفى صامطة العام بما يحقق رضا الجميع.

ويُعد "أزيبي" من الكفاءات الإدارية المتميزة والناجحة بصحة جازان، وعمل مديراً للتدريب بالمركز الصحي الجنوبي بالموسم، ثم مساعداً لمدير مستشفى الموسم العام، ومديراً لمستشفى الموسم العام.