صندوق النقد: ارتفاع عائدات النفط يُعزز الادخار بالسعودية وليس الإنفاق

أكد أنها ستتحمل المزيد من الدعم المالي الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض

قال صندوق النقد الدولي إنه من المرجح أن تستخدم المملكة العربية السعودية فائض عائدات النفط لإعادة بناء الاحتياطيات، متجاوزة ممارستها التاريخية المتمثلة في زيادة الإنفاق عندما ترتفع أسعار النفط الخام.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية تيم كالين في مقابلة وفقاً لوكالة بلومبيرغ إن الرسالة التي تلقيناها بقوة هي أن مسار الإنفاق المحدد في الميزانية سوف يظل على ما هو عليه، بغض النظر عن اتجاه أسعار النفط، وهو ما أعتقد أنه الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة يمكن أن تتحمل المزيد من الدعم المالي الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض.



وكانت المملكة قد وضعت حداً أعلى للتكلفة المحلية للبنزين الأسبوع الماضي وقالت إن الدولة ستتحمل عبء الأسعار فوق هذا المستوى.

وقال كالين إن على الحكومة استخدام برنامج حساب المواطن لتوجيه الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض.