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المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم "إيوان لوبيسكو" يزور نادي التعاون

قام المدير الفني للاتحاد السعودي لكـرة القـدم إيوان لوبيسكـو برفقـة الأستـاذ عبدالملك الضعيان، بزيارة نادي التعاون، واجتمـع خلالها بالمشرف العام على الفئات السنية صالح الجاسر ومدير الناشئين يسري السكاكر.

كما تم الاطلاع حول آلية تطوير العمل في الفئات السنية بالنادي، وأيضًا دار النقاش خلال الزيارة على العوائق التي تواجه العاملين في الأندية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم "إيوان لوبيسكو" يزور نادي التعاون
سبق

قام المدير الفني للاتحاد السعودي لكـرة القـدم إيوان لوبيسكـو برفقـة الأستـاذ عبدالملك الضعيان، بزيارة نادي التعاون، واجتمـع خلالها بالمشرف العام على الفئات السنية صالح الجاسر ومدير الناشئين يسري السكاكر.

كما تم الاطلاع حول آلية تطوير العمل في الفئات السنية بالنادي، وأيضًا دار النقاش خلال الزيارة على العوائق التي تواجه العاملين في الأندية.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
06:36 PM

المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم "إيوان لوبيسكو" يزور نادي التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام المدير الفني للاتحاد السعودي لكـرة القـدم إيوان لوبيسكـو برفقـة الأستـاذ عبدالملك الضعيان، بزيارة نادي التعاون، واجتمـع خلالها بالمشرف العام على الفئات السنية صالح الجاسر ومدير الناشئين يسري السكاكر.

كما تم الاطلاع حول آلية تطوير العمل في الفئات السنية بالنادي، وأيضًا دار النقاش خلال الزيارة على العوائق التي تواجه العاملين في الأندية.

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