المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم "إيوان لوبيسكو" يزور نادي التعاون

قام المدير الفني للاتحاد السعودي لكـرة القـدم إيوان لوبيسكـو برفقـة الأستـاذ عبدالملك الضعيان، بزيارة نادي التعاون، واجتمـع خلالها بالمشرف العام على الفئات السنية صالح الجاسر ومدير الناشئين يسري السكاكر.

كما تم الاطلاع حول آلية تطوير العمل في الفئات السنية بالنادي، وأيضًا دار النقاش خلال الزيارة على العوائق التي تواجه العاملين في الأندية.