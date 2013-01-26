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توقعات خبير الطقس "الحصيني": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالرياض بدءاً من اليوم

دفء في النهار وبرودة ليلاً مع تقلبات جوية

توقّع خبير الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ ارتفاعاً في الحرارة؛ وأن يبلغ الذروة الجمعة 1442/6/16هـ، وقال إن هذا يجعل البعض يلبس الملابس الصيفية في النهار مع برودة في الليل.

وأضاف "الحصيني"؛ "نلاحظ الارتفاع التدريجي في الحرارة بين صباح إجازة نهاية الأسبوع الماضي وصباح اليوم الثلاثاء 1442/6/13هـ، في الرياض، الفارق نحو ست درجات مئوية.

وتابع خبير الطقس القول، "بسبب انزياح الكتلة الباردة التي أصلها قطبي عن المملكة والخليج، وذلك لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط ثم المملكة، لذا متوقع إجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس 6/15 إلى الجمعة 1442/6/16هـ، دافئة نهاراً باردة ليلاً مع تقلبات جوية، يعقبها انخفاضٌ في الحرارة من السبت 1442/6/17هـ".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقعات خبير الطقس "الحصيني": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالرياض بدءاً من اليوم
سبق

توقّع خبير الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ ارتفاعاً في الحرارة؛ وأن يبلغ الذروة الجمعة 1442/6/16هـ، وقال إن هذا يجعل البعض يلبس الملابس الصيفية في النهار مع برودة في الليل.

وأضاف "الحصيني"؛ "نلاحظ الارتفاع التدريجي في الحرارة بين صباح إجازة نهاية الأسبوع الماضي وصباح اليوم الثلاثاء 1442/6/13هـ، في الرياض، الفارق نحو ست درجات مئوية.

وتابع خبير الطقس القول، "بسبب انزياح الكتلة الباردة التي أصلها قطبي عن المملكة والخليج، وذلك لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط ثم المملكة، لذا متوقع إجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس 6/15 إلى الجمعة 1442/6/16هـ، دافئة نهاراً باردة ليلاً مع تقلبات جوية، يعقبها انخفاضٌ في الحرارة من السبت 1442/6/17هـ".

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:20 AM

توقعات خبير الطقس "الحصيني": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالرياض بدءاً من اليوم

دفء في النهار وبرودة ليلاً مع تقلبات جوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع خبير الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ ارتفاعاً في الحرارة؛ وأن يبلغ الذروة الجمعة 1442/6/16هـ، وقال إن هذا يجعل البعض يلبس الملابس الصيفية في النهار مع برودة في الليل.

وأضاف "الحصيني"؛ "نلاحظ الارتفاع التدريجي في الحرارة بين صباح إجازة نهاية الأسبوع الماضي وصباح اليوم الثلاثاء 1442/6/13هـ، في الرياض، الفارق نحو ست درجات مئوية.

وتابع خبير الطقس القول، "بسبب انزياح الكتلة الباردة التي أصلها قطبي عن المملكة والخليج، وذلك لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط ثم المملكة، لذا متوقع إجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس 6/15 إلى الجمعة 1442/6/16هـ، دافئة نهاراً باردة ليلاً مع تقلبات جوية، يعقبها انخفاضٌ في الحرارة من السبت 1442/6/17هـ".

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