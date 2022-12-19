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الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر قرار الحوثيين منع تداول العملة الوطنية

"الإرياني" لفت إلى أنه يندرج ضمن سياسات الميليشيا لتدمير الاقتصاد

حذر وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي الانقلابية من تبعات قرارها بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميه: "النقد الإلكتروني".

ودعا "الإرياني" الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن مارتن غريفيث؛ إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية؛ لتحييد الاقتصاد عن الصراع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت الوزير اليمني إلى أن قرار الميليشيا يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة، والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي

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الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر قرار الحوثيين منع تداول العملة الوطنية
سبق

حذر وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي الانقلابية من تبعات قرارها بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميه: "النقد الإلكتروني".

ودعا "الإرياني" الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن مارتن غريفيث؛ إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية؛ لتحييد الاقتصاد عن الصراع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت الوزير اليمني إلى أن قرار الميليشيا يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة، والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
06:38 PM

الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر قرار الحوثيين منع تداول العملة الوطنية

"الإرياني" لفت إلى أنه يندرج ضمن سياسات الميليشيا لتدمير الاقتصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي الانقلابية من تبعات قرارها بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميه: "النقد الإلكتروني".

ودعا "الإرياني" الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن مارتن غريفيث؛ إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية؛ لتحييد الاقتصاد عن الصراع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت الوزير اليمني إلى أن قرار الميليشيا يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة، والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

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