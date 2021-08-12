أكد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن لقاح مودرنا المعتمد في السعودية مطابق للقاح فايزر "بيونتك" من ناحية تقنية التطوير والتصنيع والفعالية والسلامة، مؤكدًا أن اختلاف "مودرنا" عن "فايزر" في أنه لم يقر بعد للفئة العمرية 12 إلى 18 عامًا. وقال الدكتور "عسيري" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، إن لقاح مودرنا الذي أضيف أخيرًا للقاحات كوفيد في السعودية مطابق للقاح فايزر-بيونتك من ناحية تقنية التطوير والتصنيع والفعالية والسلامة. وأكد الدكتور عسيري: "الاختلاف أن مودرنا لم يقرّ بعد للفئة العمرية ١٢ إلى ١٨ سنة، وهو اللقاح الثاني في الولايات المتحدة في عدد الجرعات المعطاة".

"عسيري": لقاح مودرنا مطابق للقاح فايزر من ناحية التطوير والتصنيع والفعالية والسلامة ماجد الرفاعي سبق 2021-08-12 أكد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن لقاح مودرنا المعتمد في السعودية مطابق للقاح فايزر "بيونتك" من ناحية تقنية التطوير والتصنيع والفعالية والسلامة، مؤكدًا أن اختلاف "مودرنا" عن "فايزر" في أنه لم يقر بعد للفئة العمرية 12 إلى 18 عامًا.



وقال الدكتور "عسيري" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، إن لقاح مودرنا الذي أضيف أخيرًا للقاحات كوفيد في السعودية مطابق للقاح فايزر-بيونتك من ناحية تقنية التطوير والتصنيع والفعالية والسلامة.



وأكد الدكتور عسيري: "الاختلاف أن مودرنا لم يقرّ بعد للفئة العمرية ١٢ إلى ١٨ سنة، وهو اللقاح الثاني في الولايات المتحدة في عدد الجرعات المعطاة".

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 11:55 PM

"عسيري": لقاح مودرنا مطابق للقاح فايزر من ناحية التطوير والتصنيع والفعالية والسلامة أكد: الاختلاف أن الأول لم يُقر بعد للفئة العمرية 12 إلى 18 عامًا





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أكد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن لقاح مودرنا المعتمد في السعودية مطابق للقاح فايزر "بيونتك" من ناحية تقنية التطوير والتصنيع والفعالية والسلامة، مؤكدًا أن اختلاف "مودرنا" عن "فايزر" في أنه لم يقر بعد للفئة العمرية 12 إلى 18 عامًا.



وقال الدكتور "عسيري" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، إن لقاح مودرنا الذي أضيف أخيرًا للقاحات كوفيد في السعودية مطابق للقاح فايزر-بيونتك من ناحية تقنية التطوير والتصنيع والفعالية والسلامة.



وأكد الدكتور عسيري: "الاختلاف أن مودرنا لم يقرّ بعد للفئة العمرية ١٢ إلى ١٨ سنة، وهو اللقاح الثاني في الولايات المتحدة في عدد الجرعات المعطاة".