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"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

اتفاقية لدعم حملات التبرع بالدم بين صحة الشرقية وجمعية إيثار

وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وجمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة "إيثار" مذكرة تفاهم بحضور مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي

وتهدف الاتفاقية إلى دعم حملات التثقيف المجتمعي وإقامة حملات التبرع بالدم الطوعي 100% تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع جهات مختلفة ومتخصصة لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية، ومن بينها التثقيف بأهمية التبرع الطوعي بالدم، وأن التعاون مع جمعية إيثار يعزز التوسع بأهداف تفعيل نشر وتطوير ثقافة التبرع بالدم وتوعية المجتمع بأهميتها.

من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار عبدالعزيز التركي بهذه الاتفاقية والتعاون المستمر مع صحة الشرقية والذي يعد مثالاً يحتذى به على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أن إيثار لديها أول نموذج على مستوى المملكة والشرق الأوسط وهو إنشاء مركز للتبرع بالدم بمجمع تجاري يعمل على إدارة المركز ثمان مستشفيات حكومية، واستطاع جمع 17.307 وحدة دم بالمنطقة، كما أنشأت الجمعية مركزً آخر للتبرع بالدم في محافظة الجبيل بمجمع الفناتير وتخطت عدد الوحدات التي تم جمعها في هذا المركز 3500 ألف وحدة

المديرية العامة للشؤون الصحية المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اتفاقية لدعم حملات التبرع بالدم بين صحة الشرقية وجمعية إيثار
سبق

وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وجمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة "إيثار" مذكرة تفاهم بحضور مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي

وتهدف الاتفاقية إلى دعم حملات التثقيف المجتمعي وإقامة حملات التبرع بالدم الطوعي 100% تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع جهات مختلفة ومتخصصة لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية، ومن بينها التثقيف بأهمية التبرع الطوعي بالدم، وأن التعاون مع جمعية إيثار يعزز التوسع بأهداف تفعيل نشر وتطوير ثقافة التبرع بالدم وتوعية المجتمع بأهميتها.

من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار عبدالعزيز التركي بهذه الاتفاقية والتعاون المستمر مع صحة الشرقية والذي يعد مثالاً يحتذى به على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أن إيثار لديها أول نموذج على مستوى المملكة والشرق الأوسط وهو إنشاء مركز للتبرع بالدم بمجمع تجاري يعمل على إدارة المركز ثمان مستشفيات حكومية، واستطاع جمع 17.307 وحدة دم بالمنطقة، كما أنشأت الجمعية مركزً آخر للتبرع بالدم في محافظة الجبيل بمجمع الفناتير وتخطت عدد الوحدات التي تم جمعها في هذا المركز 3500 ألف وحدة

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
03:47 PM

اتفاقية لدعم حملات التبرع بالدم بين صحة الشرقية وجمعية إيثار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وجمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة "إيثار" مذكرة تفاهم بحضور مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي

وتهدف الاتفاقية إلى دعم حملات التثقيف المجتمعي وإقامة حملات التبرع بالدم الطوعي 100% تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع جهات مختلفة ومتخصصة لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية، ومن بينها التثقيف بأهمية التبرع الطوعي بالدم، وأن التعاون مع جمعية إيثار يعزز التوسع بأهداف تفعيل نشر وتطوير ثقافة التبرع بالدم وتوعية المجتمع بأهميتها.

من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار عبدالعزيز التركي بهذه الاتفاقية والتعاون المستمر مع صحة الشرقية والذي يعد مثالاً يحتذى به على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أن إيثار لديها أول نموذج على مستوى المملكة والشرق الأوسط وهو إنشاء مركز للتبرع بالدم بمجمع تجاري يعمل على إدارة المركز ثمان مستشفيات حكومية، واستطاع جمع 17.307 وحدة دم بالمنطقة، كما أنشأت الجمعية مركزً آخر للتبرع بالدم في محافظة الجبيل بمجمع الفناتير وتخطت عدد الوحدات التي تم جمعها في هذا المركز 3500 ألف وحدة

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