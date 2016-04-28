المدينة المنوّرة.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على محافظتَي المهد ووادي الفرع
تبدأ الـ 12 ظهراً وتستمر حتى 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
المدينة المنوّرة.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على محافظتَي المهد ووادي الفرع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-28
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
10:23 AM
المدينة المنوّرة.. سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على محافظتَي المهد ووادي الفرع
تبدأ الـ 12 ظهراً وتستمر حتى 9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.