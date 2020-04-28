إطلاق سراح 75 نزيلًا في مختلف سجون الحدود الشمالية بمناسبة شهر رمضان

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين بالعفو عن سجناء الحق العام

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية، سراح 75 نزيلًا في مختلف سجون محافظات المنطقة؛ وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان؛ وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشَمِل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصصة لهذا العفو.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: "حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المنوط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد، وما زالت منعقدة حتى تاريخه للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية".

وأوضح سموه أن الحصيلة الأولية شملت إطلاق سراح 75 نزيلًا؛ فيما يظل العمل جاريًا على قدم وساق لشمول العفو نزلاء آخرين؛ مؤكدًا مواصلة اللجان أعمالها لإطلاق عدد آخر في الأيام القادمة.

ودعا سموه جميع السجناء -ممن أُطلق سراحهم- للاستفادة من هذا العفو، ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.