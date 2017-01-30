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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة تحديد مسارات المشاة

بطلاء المسارات وتنفيذ أعمال الدهانات المرورية أمام المساجد والمدارس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم مبادرة "تحديد مسارات المشاة" بطلاء المسارات وتنفيذ أعمال الدهانات المرورية أمام المساجد والمدارس الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.
وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي بالأمانة هاني الجفري أن المبادرة تهدف إلى إشراك المتطوعين من أفراد المجتمع في تنفيذ الأعمال البلدية والتوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية وقواعد السير، وتحسين المشهد الحضري وتحقيق جودة الحياة في شوارع العاصمة المقدسة، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 40 متطوعًا ومتطوعة في هذه الحملة التطوعية.

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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة تحديد مسارات المشاة
سبق

نفذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم مبادرة "تحديد مسارات المشاة" بطلاء المسارات وتنفيذ أعمال الدهانات المرورية أمام المساجد والمدارس الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.
وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي بالأمانة هاني الجفري أن المبادرة تهدف إلى إشراك المتطوعين من أفراد المجتمع في تنفيذ الأعمال البلدية والتوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية وقواعد السير، وتحسين المشهد الحضري وتحقيق جودة الحياة في شوارع العاصمة المقدسة، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 40 متطوعًا ومتطوعة في هذه الحملة التطوعية.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
04:31 PM

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة تحديد مسارات المشاة

بطلاء المسارات وتنفيذ أعمال الدهانات المرورية أمام المساجد والمدارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفذت أمانة العاصمة المقدسة اليوم مبادرة "تحديد مسارات المشاة" بطلاء المسارات وتنفيذ أعمال الدهانات المرورية أمام المساجد والمدارس الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.
وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي بالأمانة هاني الجفري أن المبادرة تهدف إلى إشراك المتطوعين من أفراد المجتمع في تنفيذ الأعمال البلدية والتوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية وقواعد السير، وتحسين المشهد الحضري وتحقيق جودة الحياة في شوارع العاصمة المقدسة، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 40 متطوعًا ومتطوعة في هذه الحملة التطوعية.

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