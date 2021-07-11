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استشارية جلدية: لا توجد موانع من أخذ اللقاح بعد حقن الفيلر.. أعراضه بسيطة

"ميمش": أنواع الفيلر المستخدمة حالياً من مادة الهيالورونيك أسيد وهو من مكونات الجلد

أوضحت الدكتورة سمارة ميمش استشارية أمراض جلدية ليزر وجراحة جلد في مستشفى رعاية الرياض، أنه لا توجد موانع من أخذ اللقاح بعد حقن الفيلر، وأن الأعراض المسجلة بعد اللقاح بسيطة وممكن علاجها بسرعة، كما أنه قد تم تسجيل أعراض مماثلة مع لقاح الإنفلونزا سابقاً.

وأضافت ميمش في حديثها لـ"سبق"، أنه تم تسجيل ٣ حالات تورم في مناطق حُقنت بالفيلر بعد لقاح moderna بيوم أو يومين في ديسمبر العام الماضي، وعُولجت كل الحالات دون أي مشكلات في فترة بسيطة باستخدام علاجات الحساسية والكورتيزون.

وأشارت ميمش، إلى أنه تم نشر بحث في أهم مجلات تخصص الجلدية (JAAD) في شهر أبريل ذكر أن عدد إجمالي حالات تفاعل لقاح كورونا مع الفيلر من شهر ديسمبر ٢٠٢٠ إلى شهر فبراير ٢٠٢١، كان إجمالي الحالات المسجلة في أمريكا في هذه الفترة ٩ حالات تورم مكان حقن الفيلر، ٨ من الحالات بعد لقاح Moderna وحالة بعد لقاح Pfizer.

وقالت إن معظم أنواع الفيلر المستخدمة حالياً عبارة عن مادة الهيالورونيك أسيد وهو من أهم مكونات الجلد، وسبب التورم لدى بعض الأشخاص بعد تلقي اللقاح غير معروف ولكن من المتوقع أن التورم ينتج من خاصية امتصاص مادة الهيالورونيك أسيد للسوائل في الأنسجة نتيجة نشاط في المناعة بعد اللقاح.

وأضافت أن فيلر الهيالورونيك أسيد آمن وممكن التخلص منه باستخدام إنزيم الهيديز، وتبدأ نتيجة الإذابة بعد ٤٨ ساعة من الحقن وممكن إعادة حقن الهيديز عدة مرات حتى نتخلص من المادة تماماً.

ونصحت "ميمش" بمراجعة الطبيب في حال وجود أي أعراض بعد اللقاح، للمعالجة بشكل صحيح وسريع.

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استشارية جلدية: لا توجد موانع من أخذ اللقاح بعد حقن الفيلر.. أعراضه بسيطة
سبق

أوضحت الدكتورة سمارة ميمش استشارية أمراض جلدية ليزر وجراحة جلد في مستشفى رعاية الرياض، أنه لا توجد موانع من أخذ اللقاح بعد حقن الفيلر، وأن الأعراض المسجلة بعد اللقاح بسيطة وممكن علاجها بسرعة، كما أنه قد تم تسجيل أعراض مماثلة مع لقاح الإنفلونزا سابقاً.

وأضافت ميمش في حديثها لـ"سبق"، أنه تم تسجيل ٣ حالات تورم في مناطق حُقنت بالفيلر بعد لقاح moderna بيوم أو يومين في ديسمبر العام الماضي، وعُولجت كل الحالات دون أي مشكلات في فترة بسيطة باستخدام علاجات الحساسية والكورتيزون.

وأشارت ميمش، إلى أنه تم نشر بحث في أهم مجلات تخصص الجلدية (JAAD) في شهر أبريل ذكر أن عدد إجمالي حالات تفاعل لقاح كورونا مع الفيلر من شهر ديسمبر ٢٠٢٠ إلى شهر فبراير ٢٠٢١، كان إجمالي الحالات المسجلة في أمريكا في هذه الفترة ٩ حالات تورم مكان حقن الفيلر، ٨ من الحالات بعد لقاح Moderna وحالة بعد لقاح Pfizer.

وقالت إن معظم أنواع الفيلر المستخدمة حالياً عبارة عن مادة الهيالورونيك أسيد وهو من أهم مكونات الجلد، وسبب التورم لدى بعض الأشخاص بعد تلقي اللقاح غير معروف ولكن من المتوقع أن التورم ينتج من خاصية امتصاص مادة الهيالورونيك أسيد للسوائل في الأنسجة نتيجة نشاط في المناعة بعد اللقاح.

وأضافت أن فيلر الهيالورونيك أسيد آمن وممكن التخلص منه باستخدام إنزيم الهيديز، وتبدأ نتيجة الإذابة بعد ٤٨ ساعة من الحقن وممكن إعادة حقن الهيديز عدة مرات حتى نتخلص من المادة تماماً.

ونصحت "ميمش" بمراجعة الطبيب في حال وجود أي أعراض بعد اللقاح، للمعالجة بشكل صحيح وسريع.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
09:43 AM

استشارية جلدية: لا توجد موانع من أخذ اللقاح بعد حقن الفيلر.. أعراضه بسيطة

"ميمش": أنواع الفيلر المستخدمة حالياً من مادة الهيالورونيك أسيد وهو من مكونات الجلد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت الدكتورة سمارة ميمش استشارية أمراض جلدية ليزر وجراحة جلد في مستشفى رعاية الرياض، أنه لا توجد موانع من أخذ اللقاح بعد حقن الفيلر، وأن الأعراض المسجلة بعد اللقاح بسيطة وممكن علاجها بسرعة، كما أنه قد تم تسجيل أعراض مماثلة مع لقاح الإنفلونزا سابقاً.

وأضافت ميمش في حديثها لـ"سبق"، أنه تم تسجيل ٣ حالات تورم في مناطق حُقنت بالفيلر بعد لقاح moderna بيوم أو يومين في ديسمبر العام الماضي، وعُولجت كل الحالات دون أي مشكلات في فترة بسيطة باستخدام علاجات الحساسية والكورتيزون.

وأشارت ميمش، إلى أنه تم نشر بحث في أهم مجلات تخصص الجلدية (JAAD) في شهر أبريل ذكر أن عدد إجمالي حالات تفاعل لقاح كورونا مع الفيلر من شهر ديسمبر ٢٠٢٠ إلى شهر فبراير ٢٠٢١، كان إجمالي الحالات المسجلة في أمريكا في هذه الفترة ٩ حالات تورم مكان حقن الفيلر، ٨ من الحالات بعد لقاح Moderna وحالة بعد لقاح Pfizer.

وقالت إن معظم أنواع الفيلر المستخدمة حالياً عبارة عن مادة الهيالورونيك أسيد وهو من أهم مكونات الجلد، وسبب التورم لدى بعض الأشخاص بعد تلقي اللقاح غير معروف ولكن من المتوقع أن التورم ينتج من خاصية امتصاص مادة الهيالورونيك أسيد للسوائل في الأنسجة نتيجة نشاط في المناعة بعد اللقاح.

وأضافت أن فيلر الهيالورونيك أسيد آمن وممكن التخلص منه باستخدام إنزيم الهيديز، وتبدأ نتيجة الإذابة بعد ٤٨ ساعة من الحقن وممكن إعادة حقن الهيديز عدة مرات حتى نتخلص من المادة تماماً.

ونصحت "ميمش" بمراجعة الطبيب في حال وجود أي أعراض بعد اللقاح، للمعالجة بشكل صحيح وسريع.

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