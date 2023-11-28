النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"الحازمي": نجاح يكلله دعم المملكة للإعلام..تقنيات والفخر لمنسوبي الصحيفة

علو كعب للإعلام السعودي.."سبق" تتوج مجدداً بعرش الصحافة العربية الذكية

مكتشفة "أوميكرون": أعراض "المتحور الشرس" غير عادية لكنها خفيفة

"كوتزي": مصابوه لا يعانون من فقدان حاستي التذوق أو الشم

وصفت الطبيبة الجنوب إفريقية التي دقت ناقوس الخطر بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، أعراضه بأنها غير عادية لكنها خفيفة.

وأضافت أنجيليك كوتزي، أنها انتبهت لوجود المتحور الجديد عندما بدأ مرضى يتوافدون على عيادتها المزدحمة في العاصمة بريتوريا في وقت سابق من نوفمبر الجاري، وكانت هناك أعراض غير منطقية تَظهر على هؤلاء المرضى المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا؛ بحسب ما أوردته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وتابعت: كان المصابون من فئة الشباب، ومن أعراق وخلفية مختلفة، والقاسم المشترك بينهم هو الإرهاق الشديد.. واللافت في الأمر، إصابة طفل في السادسة من عمره يعاني من ارتفاع شديد في معدل النبض.

وقالت الطبيبة، وفق "سكاي نيوز عربية": لا أحد من المصابين كان يعاني من فقدان حاستي التذوق أو الشم كما هو معروف في بقية متحورات كورونا الأخرى، و"كانت أعراضهم مختلفة جدًّا وخفيفة جدًّا عن تلك التي عالجتُها من قبل".

يُذكر أن أنجيليك كوتزي طبيبة عامة منذ أكثر من 33 عامًا، وترأس الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا.

وفي 18 نوفمبر الجاري، أظهرت الفحوص إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بمرض "كوفيد-19"، وكان العارض المشترك بين هذه الحالات هو الإرهاق الشديد؛ مما دفع بالطبيبة إلى إبلاغ السلطات في البلاد.

وذكرت كوتزي أنه في المجمل، ثبتت إصابة 20 من مرضاها بمرض "كوفيد-19"، مع أعراض المتحور الجديد.

وقالت: إن غالبيتهم كان من الرجال الأصحاء، ويعاني هؤلاء من الإرهاق الشديد، ونحو نصفهم لم يتلقوا اللقاح.

وأضافت: "كانت لدينا حالة واحدة مثيرة للاهتمام للغاية، وهي لطفلة تبلغ من العمر ست سنوات تقريبًا؛ إذ تعاني من درجة حرارة ومعدل نبض مرتفع للغاية".

الرئيسية/ محطات

اعلان
مكتشفة "أوميكرون": أعراض "المتحور الشرس" غير عادية لكنها خفيفة
سبق

وصفت الطبيبة الجنوب إفريقية التي دقت ناقوس الخطر بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، أعراضه بأنها غير عادية لكنها خفيفة.

وأضافت أنجيليك كوتزي، أنها انتبهت لوجود المتحور الجديد عندما بدأ مرضى يتوافدون على عيادتها المزدحمة في العاصمة بريتوريا في وقت سابق من نوفمبر الجاري، وكانت هناك أعراض غير منطقية تَظهر على هؤلاء المرضى المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا؛ بحسب ما أوردته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وتابعت: كان المصابون من فئة الشباب، ومن أعراق وخلفية مختلفة، والقاسم المشترك بينهم هو الإرهاق الشديد.. واللافت في الأمر، إصابة طفل في السادسة من عمره يعاني من ارتفاع شديد في معدل النبض.

وقالت الطبيبة، وفق "سكاي نيوز عربية": لا أحد من المصابين كان يعاني من فقدان حاستي التذوق أو الشم كما هو معروف في بقية متحورات كورونا الأخرى، و"كانت أعراضهم مختلفة جدًّا وخفيفة جدًّا عن تلك التي عالجتُها من قبل".

يُذكر أن أنجيليك كوتزي طبيبة عامة منذ أكثر من 33 عامًا، وترأس الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا.

وفي 18 نوفمبر الجاري، أظهرت الفحوص إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بمرض "كوفيد-19"، وكان العارض المشترك بين هذه الحالات هو الإرهاق الشديد؛ مما دفع بالطبيبة إلى إبلاغ السلطات في البلاد.

وذكرت كوتزي أنه في المجمل، ثبتت إصابة 20 من مرضاها بمرض "كوفيد-19"، مع أعراض المتحور الجديد.

وقالت: إن غالبيتهم كان من الرجال الأصحاء، ويعاني هؤلاء من الإرهاق الشديد، ونحو نصفهم لم يتلقوا اللقاح.

وأضافت: "كانت لدينا حالة واحدة مثيرة للاهتمام للغاية، وهي لطفلة تبلغ من العمر ست سنوات تقريبًا؛ إذ تعاني من درجة حرارة ومعدل نبض مرتفع للغاية".

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
10:53 AM

مكتشفة "أوميكرون": أعراض "المتحور الشرس" غير عادية لكنها خفيفة

"كوتزي": مصابوه لا يعانون من فقدان حاستي التذوق أو الشم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,928

وصفت الطبيبة الجنوب إفريقية التي دقت ناقوس الخطر بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، أعراضه بأنها غير عادية لكنها خفيفة.

وأضافت أنجيليك كوتزي، أنها انتبهت لوجود المتحور الجديد عندما بدأ مرضى يتوافدون على عيادتها المزدحمة في العاصمة بريتوريا في وقت سابق من نوفمبر الجاري، وكانت هناك أعراض غير منطقية تَظهر على هؤلاء المرضى المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا؛ بحسب ما أوردته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وتابعت: كان المصابون من فئة الشباب، ومن أعراق وخلفية مختلفة، والقاسم المشترك بينهم هو الإرهاق الشديد.. واللافت في الأمر، إصابة طفل في السادسة من عمره يعاني من ارتفاع شديد في معدل النبض.

وقالت الطبيبة، وفق "سكاي نيوز عربية": لا أحد من المصابين كان يعاني من فقدان حاستي التذوق أو الشم كما هو معروف في بقية متحورات كورونا الأخرى، و"كانت أعراضهم مختلفة جدًّا وخفيفة جدًّا عن تلك التي عالجتُها من قبل".

يُذكر أن أنجيليك كوتزي طبيبة عامة منذ أكثر من 33 عامًا، وترأس الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا.

وفي 18 نوفمبر الجاري، أظهرت الفحوص إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بمرض "كوفيد-19"، وكان العارض المشترك بين هذه الحالات هو الإرهاق الشديد؛ مما دفع بالطبيبة إلى إبلاغ السلطات في البلاد.

وذكرت كوتزي أنه في المجمل، ثبتت إصابة 20 من مرضاها بمرض "كوفيد-19"، مع أعراض المتحور الجديد.

وقالت: إن غالبيتهم كان من الرجال الأصحاء، ويعاني هؤلاء من الإرهاق الشديد، ونحو نصفهم لم يتلقوا اللقاح.

وأضافت: "كانت لدينا حالة واحدة مثيرة للاهتمام للغاية، وهي لطفلة تبلغ من العمر ست سنوات تقريبًا؛ إذ تعاني من درجة حرارة ومعدل نبض مرتفع للغاية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة