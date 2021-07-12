الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي القنفذة والليث

قال: قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر الحالة حتى السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم -بمشيئة الله- يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظتي القنفذة، والليث، والأجزاء الساحلية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.