تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، واليتمة، وخيبر، ووادي الفرع)، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.