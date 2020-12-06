النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برشلونة يعلن إصابة عثمان ديمبلي وغيابه عن مباراة يوفنتوس

قال نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأحد: إن جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي تعرّض لإصابة عضلية جديدة، سيغيب بسببها عن مباراة الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المقبل.

ولم يكشف برشلونة عن المدّة التي سيغيبها لاعبه الفرنسي الدولي الذي شارك بديلًا في المباراة التي انتهت بهزيمته 2-1 الليلة الماضية على أرض قادش.

وقال برشلونة في بيان: "أظهرت الفحوص التي خضع لها اليوم الأحد أن لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية؛ ولذا السبب فإنه استبعد من التشكيلة وستتقرّر مشاركته بعد تقييم حالته".

وغاب ديمبلي عن معظم موسم 2019-2020 بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وأحرز أربعة أهداف في 12 مباراة خاضها مع الفريق في الموسم الحالي من بينها ثلاث في دوري الأبطال.

نادي برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
برشلونة يعلن إصابة عثمان ديمبلي وغيابه عن مباراة يوفنتوس
سبق

قال نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأحد: إن جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي تعرّض لإصابة عضلية جديدة، سيغيب بسببها عن مباراة الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المقبل.

ولم يكشف برشلونة عن المدّة التي سيغيبها لاعبه الفرنسي الدولي الذي شارك بديلًا في المباراة التي انتهت بهزيمته 2-1 الليلة الماضية على أرض قادش.

وقال برشلونة في بيان: "أظهرت الفحوص التي خضع لها اليوم الأحد أن لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية؛ ولذا السبب فإنه استبعد من التشكيلة وستتقرّر مشاركته بعد تقييم حالته".

وغاب ديمبلي عن معظم موسم 2019-2020 بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وأحرز أربعة أهداف في 12 مباراة خاضها مع الفريق في الموسم الحالي من بينها ثلاث في دوري الأبطال.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
07:54 PM

برشلونة يعلن إصابة عثمان ديمبلي وغيابه عن مباراة يوفنتوس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
313

قال نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأحد: إن جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي تعرّض لإصابة عضلية جديدة، سيغيب بسببها عن مباراة الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المقبل.

ولم يكشف برشلونة عن المدّة التي سيغيبها لاعبه الفرنسي الدولي الذي شارك بديلًا في المباراة التي انتهت بهزيمته 2-1 الليلة الماضية على أرض قادش.

وقال برشلونة في بيان: "أظهرت الفحوص التي خضع لها اليوم الأحد أن لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية؛ ولذا السبب فإنه استبعد من التشكيلة وستتقرّر مشاركته بعد تقييم حالته".

وغاب ديمبلي عن معظم موسم 2019-2020 بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وأحرز أربعة أهداف في 12 مباراة خاضها مع الفريق في الموسم الحالي من بينها ثلاث في دوري الأبطال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,374
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,216
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,824

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة