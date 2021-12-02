للحديث عن مواجهة فلسطين.. مدرب الأخضر يتحدث غدًا للإعلام

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي "لورينت بونادي"، غدًا الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن آخر تحضيرات الأخضر لمواجهة نظيره فلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.

وكان الأخضر السعودي قد خسر المواجهة الأولى أمام الأردن أمس الأربعاء، بهدف دون مقابل.