للحديث عن مواجهة فلسطين.. مدرب الأخضر يتحدث غدًا للإعلام
يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي "لورينت بونادي"، غدًا الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن آخر تحضيرات الأخضر لمواجهة نظيره فلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.
وكان الأخضر السعودي قد خسر المواجهة الأولى أمام الأردن أمس الأربعاء، بهدف دون مقابل.
للحديث عن مواجهة فلسطين.. مدرب الأخضر يتحدث غدًا للإعلام
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-02
يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي "لورينت بونادي"، غدًا الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن آخر تحضيرات الأخضر لمواجهة نظيره فلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.
وكان الأخضر السعودي قد خسر المواجهة الأولى أمام الأردن أمس الأربعاء، بهدف دون مقابل.
02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
07:47 PM
للحديث عن مواجهة فلسطين.. مدرب الأخضر يتحدث غدًا للإعلام
يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي "لورينت بونادي"، غدًا الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن آخر تحضيرات الأخضر لمواجهة نظيره فلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.
وكان الأخضر السعودي قد خسر المواجهة الأولى أمام الأردن أمس الأربعاء، بهدف دون مقابل.