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رئيس بلدية أملج: ميزانية 2022م تعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات

أكد أنها كشفت حرص القيادة على تمكين القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع التنموية

رفع رئيس بلدية محافظة أملج، المهندس عودة بن خلف العنزي، التهنئة لمقام خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير ‏محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -؛ بمناسبة إقرار الميزانية.

وأكدت أن هذه الميزانية كشفت حرص القيادة الرشيدة على المُضي قُدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته، مع العمل على تحقيق الأهداف التي اشتملت عليها رؤية السعودية 2030، وأن الميزانية العامة للدولة لعام 2022م تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة مختلف التحديات والظروف. منوهة بأنها تحمل في طياتها رفع مستوى التنمية لجميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك قطاعا البلديات والإسكان اللذان يحظيان بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة.

وشدَّد "العنزي" على أن الميزانية عكست حرص القيادة الرشيدة على مواصلة العمل لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية التي تستهدف جودة الحياة لإنسان هذا الوطن، الذي ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء والحياة الكريمة، وفقًا لرؤية السعودية 2030 التي كتب فصولها ويشرف على تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، لإيجاد فرص واعدة للأجيال القادمة من خلال اقتصاد قوي، ورؤية طموحة، وإمكانات عالية، واستثمار في أبناء وبنات الوطن.

واختتم "العنزي" حديثه سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفِّق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- لخدمة الدين والوطن، كما سأل لوطننا الغالي مزيدًا من التنمية والتقدم والازدهار، وأن ‏يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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رئيس بلدية أملج: ميزانية 2022م تعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات
سبق

رفع رئيس بلدية محافظة أملج، المهندس عودة بن خلف العنزي، التهنئة لمقام خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير ‏محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -؛ بمناسبة إقرار الميزانية.

وأكدت أن هذه الميزانية كشفت حرص القيادة الرشيدة على المُضي قُدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته، مع العمل على تحقيق الأهداف التي اشتملت عليها رؤية السعودية 2030، وأن الميزانية العامة للدولة لعام 2022م تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة مختلف التحديات والظروف. منوهة بأنها تحمل في طياتها رفع مستوى التنمية لجميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك قطاعا البلديات والإسكان اللذان يحظيان بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة.

وشدَّد "العنزي" على أن الميزانية عكست حرص القيادة الرشيدة على مواصلة العمل لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية التي تستهدف جودة الحياة لإنسان هذا الوطن، الذي ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء والحياة الكريمة، وفقًا لرؤية السعودية 2030 التي كتب فصولها ويشرف على تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، لإيجاد فرص واعدة للأجيال القادمة من خلال اقتصاد قوي، ورؤية طموحة، وإمكانات عالية، واستثمار في أبناء وبنات الوطن.

واختتم "العنزي" حديثه سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفِّق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- لخدمة الدين والوطن، كما سأل لوطننا الغالي مزيدًا من التنمية والتقدم والازدهار، وأن ‏يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:20 PM

رئيس بلدية أملج: ميزانية 2022م تعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات

أكد أنها كشفت حرص القيادة على تمكين القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع التنموية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أملج
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رفع رئيس بلدية محافظة أملج، المهندس عودة بن خلف العنزي، التهنئة لمقام خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير ‏محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -؛ بمناسبة إقرار الميزانية.

وأكدت أن هذه الميزانية كشفت حرص القيادة الرشيدة على المُضي قُدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته، مع العمل على تحقيق الأهداف التي اشتملت عليها رؤية السعودية 2030، وأن الميزانية العامة للدولة لعام 2022م تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة مختلف التحديات والظروف. منوهة بأنها تحمل في طياتها رفع مستوى التنمية لجميع المجالات والقطاعات، بما في ذلك قطاعا البلديات والإسكان اللذان يحظيان بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة.

وشدَّد "العنزي" على أن الميزانية عكست حرص القيادة الرشيدة على مواصلة العمل لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية التي تستهدف جودة الحياة لإنسان هذا الوطن، الذي ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء والحياة الكريمة، وفقًا لرؤية السعودية 2030 التي كتب فصولها ويشرف على تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، لإيجاد فرص واعدة للأجيال القادمة من خلال اقتصاد قوي، ورؤية طموحة، وإمكانات عالية، واستثمار في أبناء وبنات الوطن.

واختتم "العنزي" حديثه سائلاً المولى -عز وجل- أن يوفِّق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- لخدمة الدين والوطن، كما سأل لوطننا الغالي مزيدًا من التنمية والتقدم والازدهار، وأن ‏يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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