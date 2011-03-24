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"إخاء" و"لجام" يواصلان شراكتهما لتعزيز الأيتام رياضياً وتحسين جودة حياتهم

انطلقت بين الطرفين منذ 6 سنوات وتضمنت رعاية هذه الفئة بمختلف المناطق

وقعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» اتفاقية تمديد الشراكة، مع شركة لجام للرياضة والتي انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من ست سنوات، والتي تتضمن الرعاية الرياضية لأبناء وبنات الأيتام، في مختلف مناطق المملكة.

وتفصيلاً، قال الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) صالح بن خليف الدهمشي إن الشراكة مع القطاع الخاص ممثلة في «وقت اللياقة» تتوافق مع أهداف ورسالة المؤسسة التي تعمل على بناء شخصية ذات استقلالية لليتيم ببرامج تنموية.

ونوه بـ «وقت اللياقة» التي تمثل نموذجاً لبيئة صحية ورياضية مثالية، مؤكداً أن (إخاء) تعمل على مساعدة الأيتام وتطوير قدراتهم، حيث أشاد بمبادرة «وقت اللياقة» وما قامت به من خطوة مباركة لدعم ومساعدة الأيتام في مجال الرعاية الرياضية وذلك انطلاقاً من حرصها على تنفيذ مبادئ المسؤولية المجتمعية.

من جانبها، أكدت الأستاذة شدن الصقري مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة «لجام للرياضة» المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة» أن توقيع هذه الاتفاقية لدعم الأيتام يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي ظلت تمثل إحدى أولويات «لجام»، لذا فقد حرصنا على تمديد الشراكة مع "إخاء" من أجل خدمة هذه الفئة الغالية، مشيرة إلى حرص «لجام» على تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية.

وقالت شدن: " إن دعم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالرعاية الرياضية للأيتام، تمثل إحدى مبادئ المسؤولية المجتمعية لشركة «لجام»، وهذه الاتفاقية تأتي ضمن رسالة ورؤية الشركة، في التفاعل مع كافة شرائح المجتمع".

ونوهت شدن بالعلاقة المستمرة والمميزة بين «لجام» و(إخاء) والتي ترتكز على التعاون في مجال العمل الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إخاء" و"لجام" يواصلان شراكتهما لتعزيز الأيتام رياضياً وتحسين جودة حياتهم
سبق

وقعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» اتفاقية تمديد الشراكة، مع شركة لجام للرياضة والتي انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من ست سنوات، والتي تتضمن الرعاية الرياضية لأبناء وبنات الأيتام، في مختلف مناطق المملكة.

وتفصيلاً، قال الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) صالح بن خليف الدهمشي إن الشراكة مع القطاع الخاص ممثلة في «وقت اللياقة» تتوافق مع أهداف ورسالة المؤسسة التي تعمل على بناء شخصية ذات استقلالية لليتيم ببرامج تنموية.

ونوه بـ «وقت اللياقة» التي تمثل نموذجاً لبيئة صحية ورياضية مثالية، مؤكداً أن (إخاء) تعمل على مساعدة الأيتام وتطوير قدراتهم، حيث أشاد بمبادرة «وقت اللياقة» وما قامت به من خطوة مباركة لدعم ومساعدة الأيتام في مجال الرعاية الرياضية وذلك انطلاقاً من حرصها على تنفيذ مبادئ المسؤولية المجتمعية.

من جانبها، أكدت الأستاذة شدن الصقري مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة «لجام للرياضة» المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة» أن توقيع هذه الاتفاقية لدعم الأيتام يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي ظلت تمثل إحدى أولويات «لجام»، لذا فقد حرصنا على تمديد الشراكة مع "إخاء" من أجل خدمة هذه الفئة الغالية، مشيرة إلى حرص «لجام» على تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية.

وقالت شدن: " إن دعم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالرعاية الرياضية للأيتام، تمثل إحدى مبادئ المسؤولية المجتمعية لشركة «لجام»، وهذه الاتفاقية تأتي ضمن رسالة ورؤية الشركة، في التفاعل مع كافة شرائح المجتمع".

ونوهت شدن بالعلاقة المستمرة والمميزة بين «لجام» و(إخاء) والتي ترتكز على التعاون في مجال العمل الإنساني.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
11:59 PM

"إخاء" و"لجام" يواصلان شراكتهما لتعزيز الأيتام رياضياً وتحسين جودة حياتهم

انطلقت بين الطرفين منذ 6 سنوات وتضمنت رعاية هذه الفئة بمختلف المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» اتفاقية تمديد الشراكة، مع شركة لجام للرياضة والتي انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من ست سنوات، والتي تتضمن الرعاية الرياضية لأبناء وبنات الأيتام، في مختلف مناطق المملكة.

وتفصيلاً، قال الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) صالح بن خليف الدهمشي إن الشراكة مع القطاع الخاص ممثلة في «وقت اللياقة» تتوافق مع أهداف ورسالة المؤسسة التي تعمل على بناء شخصية ذات استقلالية لليتيم ببرامج تنموية.

ونوه بـ «وقت اللياقة» التي تمثل نموذجاً لبيئة صحية ورياضية مثالية، مؤكداً أن (إخاء) تعمل على مساعدة الأيتام وتطوير قدراتهم، حيث أشاد بمبادرة «وقت اللياقة» وما قامت به من خطوة مباركة لدعم ومساعدة الأيتام في مجال الرعاية الرياضية وذلك انطلاقاً من حرصها على تنفيذ مبادئ المسؤولية المجتمعية.

من جانبها، أكدت الأستاذة شدن الصقري مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة «لجام للرياضة» المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة» أن توقيع هذه الاتفاقية لدعم الأيتام يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي ظلت تمثل إحدى أولويات «لجام»، لذا فقد حرصنا على تمديد الشراكة مع "إخاء" من أجل خدمة هذه الفئة الغالية، مشيرة إلى حرص «لجام» على تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية.

وقالت شدن: " إن دعم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالرعاية الرياضية للأيتام، تمثل إحدى مبادئ المسؤولية المجتمعية لشركة «لجام»، وهذه الاتفاقية تأتي ضمن رسالة ورؤية الشركة، في التفاعل مع كافة شرائح المجتمع".

ونوهت شدن بالعلاقة المستمرة والمميزة بين «لجام» و(إخاء) والتي ترتكز على التعاون في مجال العمل الإنساني.

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