شاهد 26 مخالفة مقررة على وكالات السفر وهذه حقوق العميل والغرامة 100 ألف ريال

عبر منصة "إيفاء" الحكومية

حددت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" التابعة لمركز المعلومات الوطني التابع لسدايا، المخالفات المختلفة المقررة على وكالات السفر والسياحة وعددها 26 مخالفة، وحد الغرامة الأدنى ريال واحد، والحد الأقصى للشركات والوكالات المخالفة هو 100 ألف ريال.

والمخالفات هي:

- إدراج اسم وشعار الهيئة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي له دون الحصول على موافقة الهيئة مسبقًا.

- استخدام أسماء أو تصنيف أو أوصاف أو عناوين غير ما هو مبين في الرخصة الممنوحة لها.

- إغلاق المكتب بصفة مؤقتة أو دائمة دون إشعار وموافقة الهيئة.

- الإعلان عن نشاط وكالة سفر وسياحة بغير الفئة المصنف عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

- الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص لها نظامًا بدون أسباب مقبولة نظامًا.

- الامتناع عن تنفيذ ما يطلبه المفتشون أو تسهيل مهامهم في حدود النظام.

- التنازل عن الرخصة أو السماح للغير باستخدامها أو استغلالها دون موافقة الهيئة.

- انتهاء الرخصة وشهادة التصنيف.

- بيع وإصدار وثائق سفر لخطوط طيران ليس لها وكيل معتمد بالمملكة "شركات طيران غير مرخصة من هيئة الطيران المدني".

- تغيير اسم المنشأة دون موافقة مسبقة من الهيئة.

- تقديم معلومات خاطئة أو مضللة بشأن الأسعار أو مدة صلاحية التذاكر أو الخدمات أو الحجوزات أو البرامج أو المحتوى أو الجودة.

- توزيع أو نشر أي مطبوعة/ مادة إعلامية/ برنامج أو إصدار دليل/ خارطة/ صور للدعاية السياحية، قبل التأكد من صحة المعلومات بها.

- عدم إعلان نوع الخدمات المقدمة وفئاتها وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية وبصورة واضحة.

- عدم الالتزام بالنظافة العامة.

- عدم التقيد بقائمة الأسعار.

- عدم بيع وتنفيذ حجوزات وتذاكر سفر بأرقام "آياتا" لجهات متواجدة خارج المملكة أو خاص بفرع آخر مرخص من الهيئة.

- عدم تجديد عضوية الاشتراك في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" خاصة بالفئة "أ".

- عدم تجديد عضوية الجمعية السعودية للسفر والسياحة.

- عدم تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من معلومات خاصة بالنشاط.

- عدم تسليم المبالغ المسترجعة له نتيجة استرداد التذاكر أو البرامج السياحية أو أي خدمات أخرى للعملاء فورًا.

- عدم تعليق أصل التراخيص والتصنيف.

- عدم توضيح فئة التذاكر وصلاحيتها أو البرنامج السياحي.

- عدم توفر لوحة تعريفية للمنشأة تحمل اسم المكتب أو المنفذ واسم النشاط ورقم الترخيص ومطابقة لاسم النشاط في السجل التجاري.

- فتح نظام الحجز "نظام التوزيع الشامل" الخاص بالمكتب للغير لاستخدامه في إصدار تذاكر سفر أو عمل حجوزات على شركات الطيران.

- مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص.

- منع المفتشين من أداء عملهم.

وتعتبر "إيفاء" من المنصات الحديثة التي من خلالها يمكن التعرف على المخالفات المختلفة التي يتعرض لها الأفراد في المملكة، وهي من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تقدّمها "سدايا" للمواطنين والمقيمين؛ لتوفير الوقت والجهد، وتسعى من خلالها لإحداث نقلة نوعية في المعاملات الخاصة بالمخالفات سواء للمؤسسات أو الأفراد، وتسهيل عملية السداد عبر العديد من الآليات المتبعة سواء للمواطنين أو الوافدين أو المنشآت والجهات المختلفة، كما توفر خدمة إشعار المخالف بتفاصيل المخالفة ومكان تسجيلها وقيمة المبلغ المطلوب الخاص بالمخالفة والسداد، في إطار الشراكة مع وزارة السياحة والعديد من الجهات الحكومية.