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إطلاق اسم "الراجح" أول مدير لجامعة أم القرى على أحد شوارع مكة

تقديراً من الأمانة لمكانته وإنجازاته في النهضة التعليمية بالمنطقة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة اسم شارع الدكتور راشد الراجح على أحد شوارع حي العوالي بمكة المكرمة؛ وذلك نظير إنجازات واسهامات "الراجح" في النهضة التعليمية بالمنطقة.

وتفصيلاً، يأتي تسمية شارع راشد الراجح استشعاراً من أمانة العاصمة المقدسة بمكانة الدكتور راشد الراجح العلمية، وعرفاناً وتقديراً لمسيرته العملية، حيث كان أول مدير لجامعة أم القرى، وعمل عضواً بمجلس الشورى، كما ترأس إدارة مركز النادي الأدبي الثقافي بمكة المكرمة، وشغل منصب نائب رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق اسم "الراجح" أول مدير لجامعة أم القرى على أحد شوارع مكة
سبق

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة اسم شارع الدكتور راشد الراجح على أحد شوارع حي العوالي بمكة المكرمة؛ وذلك نظير إنجازات واسهامات "الراجح" في النهضة التعليمية بالمنطقة.

وتفصيلاً، يأتي تسمية شارع راشد الراجح استشعاراً من أمانة العاصمة المقدسة بمكانة الدكتور راشد الراجح العلمية، وعرفاناً وتقديراً لمسيرته العملية، حيث كان أول مدير لجامعة أم القرى، وعمل عضواً بمجلس الشورى، كما ترأس إدارة مركز النادي الأدبي الثقافي بمكة المكرمة، وشغل منصب نائب رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
08:40 PM

إطلاق اسم "الراجح" أول مدير لجامعة أم القرى على أحد شوارع مكة

تقديراً من الأمانة لمكانته وإنجازاته في النهضة التعليمية بالمنطقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أطلقت أمانة العاصمة المقدسة اسم شارع الدكتور راشد الراجح على أحد شوارع حي العوالي بمكة المكرمة؛ وذلك نظير إنجازات واسهامات "الراجح" في النهضة التعليمية بالمنطقة.

وتفصيلاً، يأتي تسمية شارع راشد الراجح استشعاراً من أمانة العاصمة المقدسة بمكانة الدكتور راشد الراجح العلمية، وعرفاناً وتقديراً لمسيرته العملية، حيث كان أول مدير لجامعة أم القرى، وعمل عضواً بمجلس الشورى، كما ترأس إدارة مركز النادي الأدبي الثقافي بمكة المكرمة، وشغل منصب نائب رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

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