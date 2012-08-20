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5800 جندي أمريكي في كابول للمساعدة في عمليات الإجلاء

حلف شمال الأطلسي تعهّد بمضاعفة الجهود بعد الانتقادات

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن هناك حوالي 5800 جندي أمريكي حالياً في مطار العاصمة الأفغانية كابول للمساعدة في جهود الإجلاء.

وبحسب "رويترز"، أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أوامر بتوجيه حوالي 6000 جندي إلى كابول، وهو عدد من المتوقع الوصول إليه في الأيام القادمة.

وتعهد حلف شمال الأطلسي بمضاعفة جهود عملية الإجلاء من أفغانستان، بعد توجيه انتقادات له بالتراخي في التعامل مع الأمر.

وتصاعدت الانتقادات لحلف شمال الأطلسي وغيره من القوى الغربية مع انتشار صور الفوضى واليأس في أنحاء العالم.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد أكد أمس لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن الولايات المتحدة "تركز بشدة" على احتمال أن تشن جماعة مثل تنظيم "داعش"، الإرهابي المحظور ، هجومًا أثناء عملية الإجلاء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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5800 جندي أمريكي في كابول للمساعدة في عمليات الإجلاء
سبق

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن هناك حوالي 5800 جندي أمريكي حالياً في مطار العاصمة الأفغانية كابول للمساعدة في جهود الإجلاء.

وبحسب "رويترز"، أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أوامر بتوجيه حوالي 6000 جندي إلى كابول، وهو عدد من المتوقع الوصول إليه في الأيام القادمة.

وتعهد حلف شمال الأطلسي بمضاعفة جهود عملية الإجلاء من أفغانستان، بعد توجيه انتقادات له بالتراخي في التعامل مع الأمر.

وتصاعدت الانتقادات لحلف شمال الأطلسي وغيره من القوى الغربية مع انتشار صور الفوضى واليأس في أنحاء العالم.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد أكد أمس لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن الولايات المتحدة "تركز بشدة" على احتمال أن تشن جماعة مثل تنظيم "داعش"، الإرهابي المحظور ، هجومًا أثناء عملية الإجلاء.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
06:28 PM

5800 جندي أمريكي في كابول للمساعدة في عمليات الإجلاء

حلف شمال الأطلسي تعهّد بمضاعفة الجهود بعد الانتقادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن هناك حوالي 5800 جندي أمريكي حالياً في مطار العاصمة الأفغانية كابول للمساعدة في جهود الإجلاء.

وبحسب "رويترز"، أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أوامر بتوجيه حوالي 6000 جندي إلى كابول، وهو عدد من المتوقع الوصول إليه في الأيام القادمة.

وتعهد حلف شمال الأطلسي بمضاعفة جهود عملية الإجلاء من أفغانستان، بعد توجيه انتقادات له بالتراخي في التعامل مع الأمر.

وتصاعدت الانتقادات لحلف شمال الأطلسي وغيره من القوى الغربية مع انتشار صور الفوضى واليأس في أنحاء العالم.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد أكد أمس لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن الولايات المتحدة "تركز بشدة" على احتمال أن تشن جماعة مثل تنظيم "داعش"، الإرهابي المحظور ، هجومًا أثناء عملية الإجلاء.

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