النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لقاح كورونا.. الصحة العالمية تشيد بنجاح هذا النوع

يخزّن في "ثلاجة عادية" ويظل مستقراً في حرارة 2 إلى 8

أشادت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان؛ "بالتقدم اللوجيستي الهائل" من خلال لقاح مرشح مضاد لكوفيد-19 تطوّره شركة الأدوية السويدية - البريطانية أسترازينيكا.

وأشارت سواميناثان، إلى أن اللقاح الذي نشرت أسترازينيكا عنه نتائج أولية، الإثنين، يمكن أن يخزّن في "ثلاجة عادية"، كما يظل مستقراً في درجات حرارة 2 إلى 8 درجات مئوية.

وسيعزّز هذا إمكانية الحصول على لقاحات فيروس كورونا بالنسبة لعديد من الدول، التي يصعب ضمان وجود السلاسل الباردة فيها، وهي المطلوبة للقاحات طوّرتها شركتا موديرنا وفايزر.

ووفق "سكاي نيوز" أخبرت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الوصول للقاحات والمنتجات الصحية، ماريانغيلا سيماو، مؤتمراً صحفياً إلى جوار سواميناثان، بأن مسؤولين بارزين بالمنظمة يتطلعون إلى الحصول على مزيد من البيانات من أسترازينيكا في الأيام المقبلة.

وأضافت سيماو، أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الانتهاء من تقييم لقاحها "في بداية العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى نشر اللقاح.

منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ محطات

اعلان
لقاح كورونا.. الصحة العالمية تشيد بنجاح هذا النوع
سبق

أشادت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان؛ "بالتقدم اللوجيستي الهائل" من خلال لقاح مرشح مضاد لكوفيد-19 تطوّره شركة الأدوية السويدية - البريطانية أسترازينيكا.

وأشارت سواميناثان، إلى أن اللقاح الذي نشرت أسترازينيكا عنه نتائج أولية، الإثنين، يمكن أن يخزّن في "ثلاجة عادية"، كما يظل مستقراً في درجات حرارة 2 إلى 8 درجات مئوية.

وسيعزّز هذا إمكانية الحصول على لقاحات فيروس كورونا بالنسبة لعديد من الدول، التي يصعب ضمان وجود السلاسل الباردة فيها، وهي المطلوبة للقاحات طوّرتها شركتا موديرنا وفايزر.

ووفق "سكاي نيوز" أخبرت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الوصول للقاحات والمنتجات الصحية، ماريانغيلا سيماو، مؤتمراً صحفياً إلى جوار سواميناثان، بأن مسؤولين بارزين بالمنظمة يتطلعون إلى الحصول على مزيد من البيانات من أسترازينيكا في الأيام المقبلة.

وأضافت سيماو، أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الانتهاء من تقييم لقاحها "في بداية العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى نشر اللقاح.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
08:33 AM

لقاح كورونا.. الصحة العالمية تشيد بنجاح هذا النوع

يخزّن في "ثلاجة عادية" ويظل مستقراً في حرارة 2 إلى 8

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
417

أشادت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان؛ "بالتقدم اللوجيستي الهائل" من خلال لقاح مرشح مضاد لكوفيد-19 تطوّره شركة الأدوية السويدية - البريطانية أسترازينيكا.

وأشارت سواميناثان، إلى أن اللقاح الذي نشرت أسترازينيكا عنه نتائج أولية، الإثنين، يمكن أن يخزّن في "ثلاجة عادية"، كما يظل مستقراً في درجات حرارة 2 إلى 8 درجات مئوية.

وسيعزّز هذا إمكانية الحصول على لقاحات فيروس كورونا بالنسبة لعديد من الدول، التي يصعب ضمان وجود السلاسل الباردة فيها، وهي المطلوبة للقاحات طوّرتها شركتا موديرنا وفايزر.

ووفق "سكاي نيوز" أخبرت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المسؤولة عن الوصول للقاحات والمنتجات الصحية، ماريانغيلا سيماو، مؤتمراً صحفياً إلى جوار سواميناثان، بأن مسؤولين بارزين بالمنظمة يتطلعون إلى الحصول على مزيد من البيانات من أسترازينيكا في الأيام المقبلة.

وأضافت سيماو، أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الانتهاء من تقييم لقاحها "في بداية العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى نشر اللقاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,198
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,727
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,505

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة