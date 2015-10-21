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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 1473 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 847506 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 820026 حالة شفاء بعد تسجيل 888 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10918 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 1473 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 847506 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 820026 حالة شفاء بعد تسجيل 888 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10918 حالة.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
06:24 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
09:42 PM

خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 1473 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 847506 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 820026 حالة شفاء بعد تسجيل 888 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10918 حالة.

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