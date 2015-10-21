خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 1473 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 847506 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 820026 حالة شفاء بعد تسجيل 888 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10918 حالة.