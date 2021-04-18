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لليوم الثاني على التوالي.. أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة

تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية

تشهد المدينة المنورة لليوم الثاني على التوالي هطول أمطار متفرقة، تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية.

ولطّفت الحالة المطرية على طيبة الطيبة الأجواء الحارة على الصائمين خلال الشهر الفضيل، وسط استنفار كامل من الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الأمطار.

ورسمت البروق المُصاحبة للحالة لوحة جمالية بديعة من صُنع الباري سبحانه وتعالى في أفق المسجد النبوي، ووثقت عدسة "واس" العديد من مشاهد الحالة المطرية في ساحات المسجد النبوي، نسأل الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها أرجاء البلاد.

المدينة المنورة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الثاني على التوالي.. أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة
سبق

تشهد المدينة المنورة لليوم الثاني على التوالي هطول أمطار متفرقة، تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية.

ولطّفت الحالة المطرية على طيبة الطيبة الأجواء الحارة على الصائمين خلال الشهر الفضيل، وسط استنفار كامل من الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الأمطار.

ورسمت البروق المُصاحبة للحالة لوحة جمالية بديعة من صُنع الباري سبحانه وتعالى في أفق المسجد النبوي، ووثقت عدسة "واس" العديد من مشاهد الحالة المطرية في ساحات المسجد النبوي، نسأل الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها أرجاء البلاد.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
12:05 AM

لليوم الثاني على التوالي.. أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة

تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تشهد المدينة المنورة لليوم الثاني على التوالي هطول أمطار متفرقة، تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية.

ولطّفت الحالة المطرية على طيبة الطيبة الأجواء الحارة على الصائمين خلال الشهر الفضيل، وسط استنفار كامل من الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الأمطار.

ورسمت البروق المُصاحبة للحالة لوحة جمالية بديعة من صُنع الباري سبحانه وتعالى في أفق المسجد النبوي، ووثقت عدسة "واس" العديد من مشاهد الحالة المطرية في ساحات المسجد النبوي، نسأل الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها أرجاء البلاد.

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