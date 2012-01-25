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شوارع "حجرة الباحة" تشكو الإهمال: المقاول أمضى سنتين دون إكمال المشروع

ناشدوا أمير المنطقة ووزير البلديات بإنهاء معاناتهم ومحاسبة المتسبب في التأخير

تذمر عدد من أهالي محافظة الحجرة بتهامة الباحة من تعثر مشروع السفلتة بعد أن أزال المقاول طبقة الأسفلت في بعض المواقع وتركها دون إعادة ساحباً آلياته ولا نعلم هل سيعود ومتى؟ ولم يبدأ في مواقع أخرى، والشارع العام أحد هذه المواقع المتضررة بالإضافة لطرق عدد من القرى.

وبيَّن الأهالي أن المقاول تسلم المشروع لمواقع متفرقة منذ ما يزيد عن سنتين في ربيع الثاني عام 1440هـ بعقد بلغ 3 ملايين و250 ألف ريال وبمدة 720 يوماً إلا أنه لم يستكمل أياً من تلك المواقع ومنها الشارع العام الذي يمر بوسط المحافظة ويربطها بعدة محافظات شمالاً وجنوباً وكذلك عدد من القرى في المحافظة ومنها قرية المولجة، قرية العصيدة وقرية ذا جليل والتي بسببها تضرر المواطنون وازدادت معاناتهم عند سلك تلك الطرق ذهاباً وعودة، ولم تسفر مراجعاتهم للبلدية وتواصلهم مع أمانة الباحة في إلزام المقاول بالعودة وإكمال المشروع.

وأضاف الأهالي: 720 يوماً لم يستغلها المقاول في إنجاز المشروع الذي تمت ترسيته عليه وقد أمضاها في المماطلة حتى انتهت المدة في تاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢ وانسحب من مواقع العمل المسلمة له بسحب آلياته وترك المكان شاهداً على التراخي بعد إتلاف الطرق المؤدية لتلك القرى والتي تسببت في الإضرار بمركبات المواطنين ولا نعلم هل له عودة قريبة؟


وقال الأهالي: نناشد أمير منطقة الباحة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان التوجيه باستكمال المشروع ومحاسبة المتسبب في التأخير والتراخي.


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شوارع "حجرة الباحة" تشكو الإهمال: المقاول أمضى سنتين دون إكمال المشروع
سبق

تذمر عدد من أهالي محافظة الحجرة بتهامة الباحة من تعثر مشروع السفلتة بعد أن أزال المقاول طبقة الأسفلت في بعض المواقع وتركها دون إعادة ساحباً آلياته ولا نعلم هل سيعود ومتى؟ ولم يبدأ في مواقع أخرى، والشارع العام أحد هذه المواقع المتضررة بالإضافة لطرق عدد من القرى.

وبيَّن الأهالي أن المقاول تسلم المشروع لمواقع متفرقة منذ ما يزيد عن سنتين في ربيع الثاني عام 1440هـ بعقد بلغ 3 ملايين و250 ألف ريال وبمدة 720 يوماً إلا أنه لم يستكمل أياً من تلك المواقع ومنها الشارع العام الذي يمر بوسط المحافظة ويربطها بعدة محافظات شمالاً وجنوباً وكذلك عدد من القرى في المحافظة ومنها قرية المولجة، قرية العصيدة وقرية ذا جليل والتي بسببها تضرر المواطنون وازدادت معاناتهم عند سلك تلك الطرق ذهاباً وعودة، ولم تسفر مراجعاتهم للبلدية وتواصلهم مع أمانة الباحة في إلزام المقاول بالعودة وإكمال المشروع.

وأضاف الأهالي: 720 يوماً لم يستغلها المقاول في إنجاز المشروع الذي تمت ترسيته عليه وقد أمضاها في المماطلة حتى انتهت المدة في تاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢ وانسحب من مواقع العمل المسلمة له بسحب آلياته وترك المكان شاهداً على التراخي بعد إتلاف الطرق المؤدية لتلك القرى والتي تسببت في الإضرار بمركبات المواطنين ولا نعلم هل له عودة قريبة؟


وقال الأهالي: نناشد أمير منطقة الباحة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان التوجيه باستكمال المشروع ومحاسبة المتسبب في التأخير والتراخي.


25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
12:30 AM

شوارع "حجرة الباحة" تشكو الإهمال: المقاول أمضى سنتين دون إكمال المشروع

ناشدوا أمير المنطقة ووزير البلديات بإنهاء معاناتهم ومحاسبة المتسبب في التأخير

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
816

تذمر عدد من أهالي محافظة الحجرة بتهامة الباحة من تعثر مشروع السفلتة بعد أن أزال المقاول طبقة الأسفلت في بعض المواقع وتركها دون إعادة ساحباً آلياته ولا نعلم هل سيعود ومتى؟ ولم يبدأ في مواقع أخرى، والشارع العام أحد هذه المواقع المتضررة بالإضافة لطرق عدد من القرى.

وبيَّن الأهالي أن المقاول تسلم المشروع لمواقع متفرقة منذ ما يزيد عن سنتين في ربيع الثاني عام 1440هـ بعقد بلغ 3 ملايين و250 ألف ريال وبمدة 720 يوماً إلا أنه لم يستكمل أياً من تلك المواقع ومنها الشارع العام الذي يمر بوسط المحافظة ويربطها بعدة محافظات شمالاً وجنوباً وكذلك عدد من القرى في المحافظة ومنها قرية المولجة، قرية العصيدة وقرية ذا جليل والتي بسببها تضرر المواطنون وازدادت معاناتهم عند سلك تلك الطرق ذهاباً وعودة، ولم تسفر مراجعاتهم للبلدية وتواصلهم مع أمانة الباحة في إلزام المقاول بالعودة وإكمال المشروع.

وأضاف الأهالي: 720 يوماً لم يستغلها المقاول في إنجاز المشروع الذي تمت ترسيته عليه وقد أمضاها في المماطلة حتى انتهت المدة في تاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢ وانسحب من مواقع العمل المسلمة له بسحب آلياته وترك المكان شاهداً على التراخي بعد إتلاف الطرق المؤدية لتلك القرى والتي تسببت في الإضرار بمركبات المواطنين ولا نعلم هل له عودة قريبة؟


وقال الأهالي: نناشد أمير منطقة الباحة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان التوجيه باستكمال المشروع ومحاسبة المتسبب في التأخير والتراخي.


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