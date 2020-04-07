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بالفيديو.. التلفزيون المصري يستعرض جهود المملكة التوعوية لمواجهة كورونا

عبر نشرة الأخبار الرئيسية.. وأشاد بتفاعل الخطاب الديني

عرض التلفزيون المصري الرسمي في نشرة الأخبار الرئيسية، مساء يوم أمس، تقريراً عن الجهود التي قدمتها المملكة من خلال أكثر من ٩٠ ألف مسجد بالمملكة، وتواصل تنفيذها في إطار التوعية بخطر فيروس كورونا، والتي وُصفت بالمميزة والاستباقية لمنع هذه الجائحة العالمية من الانتشار في المملكة التي تعمل كافة أجهزتها باحترافية وتناغم فريد، بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وتناول التقرير الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية بالمساجد في إطلاق برنامج الوقاية "أمن وأمان"، والذي تضمن تفعيل وتوجيه الخطاب الديني الرشيد لتعزيز الأمن الصحي بالمملكة، ومشاركة العلماء والدعاة لمساندة القطاعات الصحية في مجال التوعية والإرشاد.

ونوه التقرير إلى تميز هذه الأعمال التي قدمتها المملكة في مجال التوعية، حرصاً من الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تسخير الخطاب الدعوي بمختلف المنصات الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية لتوجيه الناس باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي سنّتها الجهات المختصة بالمملكة، للوقاية من هذا الفيروس الذي يواصل الفتك في كثير من الدول المتقدمة بقارات العالم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. التلفزيون المصري يستعرض جهود المملكة التوعوية لمواجهة كورونا
سبق

عرض التلفزيون المصري الرسمي في نشرة الأخبار الرئيسية، مساء يوم أمس، تقريراً عن الجهود التي قدمتها المملكة من خلال أكثر من ٩٠ ألف مسجد بالمملكة، وتواصل تنفيذها في إطار التوعية بخطر فيروس كورونا، والتي وُصفت بالمميزة والاستباقية لمنع هذه الجائحة العالمية من الانتشار في المملكة التي تعمل كافة أجهزتها باحترافية وتناغم فريد، بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وتناول التقرير الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية بالمساجد في إطلاق برنامج الوقاية "أمن وأمان"، والذي تضمن تفعيل وتوجيه الخطاب الديني الرشيد لتعزيز الأمن الصحي بالمملكة، ومشاركة العلماء والدعاة لمساندة القطاعات الصحية في مجال التوعية والإرشاد.

ونوه التقرير إلى تميز هذه الأعمال التي قدمتها المملكة في مجال التوعية، حرصاً من الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تسخير الخطاب الدعوي بمختلف المنصات الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية لتوجيه الناس باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي سنّتها الجهات المختصة بالمملكة، للوقاية من هذا الفيروس الذي يواصل الفتك في كثير من الدول المتقدمة بقارات العالم.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:36 PM

بالفيديو.. التلفزيون المصري يستعرض جهود المملكة التوعوية لمواجهة كورونا

عبر نشرة الأخبار الرئيسية.. وأشاد بتفاعل الخطاب الديني

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
2,036

عرض التلفزيون المصري الرسمي في نشرة الأخبار الرئيسية، مساء يوم أمس، تقريراً عن الجهود التي قدمتها المملكة من خلال أكثر من ٩٠ ألف مسجد بالمملكة، وتواصل تنفيذها في إطار التوعية بخطر فيروس كورونا، والتي وُصفت بالمميزة والاستباقية لمنع هذه الجائحة العالمية من الانتشار في المملكة التي تعمل كافة أجهزتها باحترافية وتناغم فريد، بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وتناول التقرير الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية بالمساجد في إطلاق برنامج الوقاية "أمن وأمان"، والذي تضمن تفعيل وتوجيه الخطاب الديني الرشيد لتعزيز الأمن الصحي بالمملكة، ومشاركة العلماء والدعاة لمساندة القطاعات الصحية في مجال التوعية والإرشاد.

ونوه التقرير إلى تميز هذه الأعمال التي قدمتها المملكة في مجال التوعية، حرصاً من الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تسخير الخطاب الدعوي بمختلف المنصات الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية لتوجيه الناس باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي سنّتها الجهات المختصة بالمملكة، للوقاية من هذا الفيروس الذي يواصل الفتك في كثير من الدول المتقدمة بقارات العالم.

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