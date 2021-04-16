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"تشافي": "النصر" من أفضل الفرق في قارة آسيا

توقع مباراة صعبة أمام "السد"

قال تشافي هيرنانديز مدرب فريق "السد": "سنواجه النصر في مباراة الغد وهو أحد أقوى الفرق في قارة آسيا برأيي، وهم فريق جيد ويضم لاعبين جيدين، ورغم تغيير المدرب قبل أيام قليلة إلا أنني أتوقع مباراة صعبة".

وجاء حديث المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد ونظيره النصر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وتابع: "قلت من قبل إننا ربما نكون نلعب في أصعب مجموعة بالبطولة، ولكن طموحنا أن نحصل على النقاط الثلاث رغم أننا نلعب أمام النصر".

وأضاف: "لا أنظر للوضع الحالي في فريق النصر ونتائجه في البطولات المحلية، بل أنظر لقائمة اللاعبين التي يمتلكها الفريق، وهي التي تجعلني متمسكاً بالقول إنه من أفضل الفرق في قارة آسيا".

وأوضح أنه "رغم تغيير المدرب في نادي النصر، إلا أنني لا أتوقع تغييراً كبيراً في طريقة اللعب لديهم، ولكن بالتأكيد سيكون هناك تعديل، وأنا أركز على طريقة لعبنا وعلى القتال في المباريات المقبلة من أجل التأهل عن المجموعة".

دوري أبطال آسيا النصر السد القطري

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"تشافي": "النصر" من أفضل الفرق في قارة آسيا
سبق

قال تشافي هيرنانديز مدرب فريق "السد": "سنواجه النصر في مباراة الغد وهو أحد أقوى الفرق في قارة آسيا برأيي، وهم فريق جيد ويضم لاعبين جيدين، ورغم تغيير المدرب قبل أيام قليلة إلا أنني أتوقع مباراة صعبة".

وجاء حديث المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد ونظيره النصر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وتابع: "قلت من قبل إننا ربما نكون نلعب في أصعب مجموعة بالبطولة، ولكن طموحنا أن نحصل على النقاط الثلاث رغم أننا نلعب أمام النصر".

وأضاف: "لا أنظر للوضع الحالي في فريق النصر ونتائجه في البطولات المحلية، بل أنظر لقائمة اللاعبين التي يمتلكها الفريق، وهي التي تجعلني متمسكاً بالقول إنه من أفضل الفرق في قارة آسيا".

وأوضح أنه "رغم تغيير المدرب في نادي النصر، إلا أنني لا أتوقع تغييراً كبيراً في طريقة اللعب لديهم، ولكن بالتأكيد سيكون هناك تعديل، وأنا أركز على طريقة لعبنا وعلى القتال في المباريات المقبلة من أجل التأهل عن المجموعة".

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
09:11 PM

"تشافي": "النصر" من أفضل الفرق في قارة آسيا

توقع مباراة صعبة أمام "السد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال تشافي هيرنانديز مدرب فريق "السد": "سنواجه النصر في مباراة الغد وهو أحد أقوى الفرق في قارة آسيا برأيي، وهم فريق جيد ويضم لاعبين جيدين، ورغم تغيير المدرب قبل أيام قليلة إلا أنني أتوقع مباراة صعبة".

وجاء حديث المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد ونظيره النصر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وتابع: "قلت من قبل إننا ربما نكون نلعب في أصعب مجموعة بالبطولة، ولكن طموحنا أن نحصل على النقاط الثلاث رغم أننا نلعب أمام النصر".

وأضاف: "لا أنظر للوضع الحالي في فريق النصر ونتائجه في البطولات المحلية، بل أنظر لقائمة اللاعبين التي يمتلكها الفريق، وهي التي تجعلني متمسكاً بالقول إنه من أفضل الفرق في قارة آسيا".

وأوضح أنه "رغم تغيير المدرب في نادي النصر، إلا أنني لا أتوقع تغييراً كبيراً في طريقة اللعب لديهم، ولكن بالتأكيد سيكون هناك تعديل، وأنا أركز على طريقة لعبنا وعلى القتال في المباريات المقبلة من أجل التأهل عن المجموعة".

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