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"غرفة الرياض" تؤهل 1000 شاب وفتاة للعمل كأخصائي سلامة وصحة مهنية

برنامج تدريبي مجاني من 27 إلى 30 أكتوبر بمركز المؤتمرات.. والتسجيل إلكترونيًّا

تعقد "غرفة الرياض"، ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع جمعية السلامة والصحة المهنية والحراسات المدنية، البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة للعمل "أخصائي السلامة والصحة المهنية" خلال الفترة 27- 30 أكتوبر 2019، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة الرياض" رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وقال "الشثري": إن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه؛ لتولي الوظائف النوعية المتاحة في هذا المجال؛ مبينًا أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من مسؤولية القطاع الخاص، وتعزيزًا لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وبيّن أن البرنامج يحتوي على عدة محاور؛ منها: المخاطر المهنية وتصنيفاتها وطرق إدارتها، لائحة وزارة العمل لإدارة السلامة والصحة المهنية، مواصفة الأيزو ISO- 45001، إدارة الأزمات والكوارث، التحقيق في الحوادث المهنية، يشار إلى أن الغرفة أتاحت التسجيل بالبرنامج للمهتمين عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2qkLKZF.

غرفة الرياض

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"غرفة الرياض" تؤهل 1000 شاب وفتاة للعمل كأخصائي سلامة وصحة مهنية
سبق

تعقد "غرفة الرياض"، ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع جمعية السلامة والصحة المهنية والحراسات المدنية، البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة للعمل "أخصائي السلامة والصحة المهنية" خلال الفترة 27- 30 أكتوبر 2019، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة الرياض" رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وقال "الشثري": إن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه؛ لتولي الوظائف النوعية المتاحة في هذا المجال؛ مبينًا أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من مسؤولية القطاع الخاص، وتعزيزًا لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وبيّن أن البرنامج يحتوي على عدة محاور؛ منها: المخاطر المهنية وتصنيفاتها وطرق إدارتها، لائحة وزارة العمل لإدارة السلامة والصحة المهنية، مواصفة الأيزو ISO- 45001، إدارة الأزمات والكوارث، التحقيق في الحوادث المهنية، يشار إلى أن الغرفة أتاحت التسجيل بالبرنامج للمهتمين عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2qkLKZF.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
10:41 AM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
11:32 AM

"غرفة الرياض" تؤهل 1000 شاب وفتاة للعمل كأخصائي سلامة وصحة مهنية

برنامج تدريبي مجاني من 27 إلى 30 أكتوبر بمركز المؤتمرات.. والتسجيل إلكترونيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد "غرفة الرياض"، ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع جمعية السلامة والصحة المهنية والحراسات المدنية، البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة للعمل "أخصائي السلامة والصحة المهنية" خلال الفترة 27- 30 أكتوبر 2019، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة الرياض" رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وقال "الشثري": إن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه؛ لتولي الوظائف النوعية المتاحة في هذا المجال؛ مبينًا أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من مسؤولية القطاع الخاص، وتعزيزًا لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وبيّن أن البرنامج يحتوي على عدة محاور؛ منها: المخاطر المهنية وتصنيفاتها وطرق إدارتها، لائحة وزارة العمل لإدارة السلامة والصحة المهنية، مواصفة الأيزو ISO- 45001، إدارة الأزمات والكوارث، التحقيق في الحوادث المهنية، يشار إلى أن الغرفة أتاحت التسجيل بالبرنامج للمهتمين عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2qkLKZF.

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