النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكاتب مكة الهندسية تتدرب على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية الجديدة

بالتعاون مع "البلديات" وبمشاركة أكثر من 80 مكتبًا وحضور عددٍ من منسوبي الأمانة

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة- ممثلةً في الإدارة العامة لتجربة العميل- ورشة عمل لنظام بلدي، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمشاركة أكثر من 80 مكتبًا هندسيًا وحضور عددٍ من منسوبي الأمانة من مهندسين ومسَّاحين.

وأوضح مدير نظام بلدي بأمانة العاصمة المقدسة مازن فيصل خان، أن الورشة تهدف إلى تدريب أكبر عددٍ من العاملين على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية، المُعدة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على نظام بلدي، لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في إنجاز الخدمات والأنشطة وللوصول لمستوى متميز من رضا خدمة العملاء ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وبيَّن خان أن الورشة استمرت لمدة أربعة أيام وأُقيمت بمسرح الأمانة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، واستهدفت في التدريب موظفي إدارة المكاتب الهندسية والإدارات المعنية بالأمانة وموظفي البلديات الفرعية والمرتبطة والمكاتب الهندسية لصياغة نظام بلدي الموحد من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجميع الأمانات، لتسهيل عملية تفويض المهام والصلاحيات إلى جميع المستويات الوظيفية بشكل ميسر وواضح، وتقليل الجهود المبذولة للمراقبة والمتابعة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكاتب مكة الهندسية تتدرب على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية الجديدة
سبق

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة- ممثلةً في الإدارة العامة لتجربة العميل- ورشة عمل لنظام بلدي، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمشاركة أكثر من 80 مكتبًا هندسيًا وحضور عددٍ من منسوبي الأمانة من مهندسين ومسَّاحين.

وأوضح مدير نظام بلدي بأمانة العاصمة المقدسة مازن فيصل خان، أن الورشة تهدف إلى تدريب أكبر عددٍ من العاملين على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية، المُعدة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على نظام بلدي، لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في إنجاز الخدمات والأنشطة وللوصول لمستوى متميز من رضا خدمة العملاء ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وبيَّن خان أن الورشة استمرت لمدة أربعة أيام وأُقيمت بمسرح الأمانة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، واستهدفت في التدريب موظفي إدارة المكاتب الهندسية والإدارات المعنية بالأمانة وموظفي البلديات الفرعية والمرتبطة والمكاتب الهندسية لصياغة نظام بلدي الموحد من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجميع الأمانات، لتسهيل عملية تفويض المهام والصلاحيات إلى جميع المستويات الوظيفية بشكل ميسر وواضح، وتقليل الجهود المبذولة للمراقبة والمتابعة.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
01:58 AM

مكاتب مكة الهندسية تتدرب على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية الجديدة

بالتعاون مع "البلديات" وبمشاركة أكثر من 80 مكتبًا وحضور عددٍ من منسوبي الأمانة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
507

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة- ممثلةً في الإدارة العامة لتجربة العميل- ورشة عمل لنظام بلدي، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمشاركة أكثر من 80 مكتبًا هندسيًا وحضور عددٍ من منسوبي الأمانة من مهندسين ومسَّاحين.

وأوضح مدير نظام بلدي بأمانة العاصمة المقدسة مازن فيصل خان، أن الورشة تهدف إلى تدريب أكبر عددٍ من العاملين على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية، المُعدة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على نظام بلدي، لتحقيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في إنجاز الخدمات والأنشطة وللوصول لمستوى متميز من رضا خدمة العملاء ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وبيَّن خان أن الورشة استمرت لمدة أربعة أيام وأُقيمت بمسرح الأمانة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، واستهدفت في التدريب موظفي إدارة المكاتب الهندسية والإدارات المعنية بالأمانة وموظفي البلديات الفرعية والمرتبطة والمكاتب الهندسية لصياغة نظام بلدي الموحد من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجميع الأمانات، لتسهيل عملية تفويض المهام والصلاحيات إلى جميع المستويات الوظيفية بشكل ميسر وواضح، وتقليل الجهود المبذولة للمراقبة والمتابعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,865

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة