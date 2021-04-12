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"الأحمدي": خطة أمن الحرم على 4 محاور.. ومسارات خاصة للمصلين والمعتمرين

من خلال الوجود الرسمي والسري.. وتفعيل للدور النسائي

قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد وصل الأحمدي: إنه تم اعتماد خطة أمن المسجد الحرام من وزير الداخلية، وارتكزت على محاور أربعة؛ تنظيمية، وأمنية، وإنسانية، وصحية.

وأوضح أن الخطة تهدف للحفاظ على الأمن من خلال الوجود الرسمي والسري، وتفعيل الدور النسائي من الزميلات السريات والرسميات؛ لمراقبة تحركات ضيوف الرحمن في كل أرجاء المسجد الحرام عبر المراقبة التلفزيونية من مركز العمليات من خلال الكاميرات المنتشرة في كل المسجد الحرام.

وأشار اللواء "الأحمدي" إلى أن للخطة هدفاً رئيسياً هو أداء المعتمرين والمصلين لعباداتهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال عدم السماح بالوصول إلى المسجد الحرام إلا لمن يحمل تصريحا، كما لن يتم السماح بالوصول إلى المسجد الحرام على شكل فرادى، وسيكون وصول المعتمرين والمصلين عبر مراكز التجمع فقط في مواقف السيارات، ومنها إلى المحطات الداخلية في المنطقة المركزية، وهي محطة باب علي وجبل الكعبة وأجياد والملك.

وأوضح أن هناك مسارات خاصة للمصلين والمعتمرين، ومسارات لضمان التباعد الجسدي وحفاظا على سلامة ضيوف الرحمن، مشيرا بأنه سيكون هناك التزام تام بالتعليمات في جميع مراحل العمرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحمدي": خطة أمن الحرم على 4 محاور.. ومسارات خاصة للمصلين والمعتمرين
سبق

قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد وصل الأحمدي: إنه تم اعتماد خطة أمن المسجد الحرام من وزير الداخلية، وارتكزت على محاور أربعة؛ تنظيمية، وأمنية، وإنسانية، وصحية.

وأوضح أن الخطة تهدف للحفاظ على الأمن من خلال الوجود الرسمي والسري، وتفعيل الدور النسائي من الزميلات السريات والرسميات؛ لمراقبة تحركات ضيوف الرحمن في كل أرجاء المسجد الحرام عبر المراقبة التلفزيونية من مركز العمليات من خلال الكاميرات المنتشرة في كل المسجد الحرام.

وأشار اللواء "الأحمدي" إلى أن للخطة هدفاً رئيسياً هو أداء المعتمرين والمصلين لعباداتهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال عدم السماح بالوصول إلى المسجد الحرام إلا لمن يحمل تصريحا، كما لن يتم السماح بالوصول إلى المسجد الحرام على شكل فرادى، وسيكون وصول المعتمرين والمصلين عبر مراكز التجمع فقط في مواقف السيارات، ومنها إلى المحطات الداخلية في المنطقة المركزية، وهي محطة باب علي وجبل الكعبة وأجياد والملك.

وأوضح أن هناك مسارات خاصة للمصلين والمعتمرين، ومسارات لضمان التباعد الجسدي وحفاظا على سلامة ضيوف الرحمن، مشيرا بأنه سيكون هناك التزام تام بالتعليمات في جميع مراحل العمرة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
06:54 PM

"الأحمدي": خطة أمن الحرم على 4 محاور.. ومسارات خاصة للمصلين والمعتمرين

من خلال الوجود الرسمي والسري.. وتفعيل للدور النسائي

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن المسجد الحرام وساحاته اللواء محمد وصل الأحمدي: إنه تم اعتماد خطة أمن المسجد الحرام من وزير الداخلية، وارتكزت على محاور أربعة؛ تنظيمية، وأمنية، وإنسانية، وصحية.

وأوضح أن الخطة تهدف للحفاظ على الأمن من خلال الوجود الرسمي والسري، وتفعيل الدور النسائي من الزميلات السريات والرسميات؛ لمراقبة تحركات ضيوف الرحمن في كل أرجاء المسجد الحرام عبر المراقبة التلفزيونية من مركز العمليات من خلال الكاميرات المنتشرة في كل المسجد الحرام.

وأشار اللواء "الأحمدي" إلى أن للخطة هدفاً رئيسياً هو أداء المعتمرين والمصلين لعباداتهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال عدم السماح بالوصول إلى المسجد الحرام إلا لمن يحمل تصريحا، كما لن يتم السماح بالوصول إلى المسجد الحرام على شكل فرادى، وسيكون وصول المعتمرين والمصلين عبر مراكز التجمع فقط في مواقف السيارات، ومنها إلى المحطات الداخلية في المنطقة المركزية، وهي محطة باب علي وجبل الكعبة وأجياد والملك.

وأوضح أن هناك مسارات خاصة للمصلين والمعتمرين، ومسارات لضمان التباعد الجسدي وحفاظا على سلامة ضيوف الرحمن، مشيرا بأنه سيكون هناك التزام تام بالتعليمات في جميع مراحل العمرة.

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